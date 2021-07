Ispričala sve!

Pevačica Lepa Lukić već dugi niz godina dobra je prijateljica sa Bokijem 13, a bila je sve vreme uz njega i kada je on bio u žiži skandala. Ona je otkrila za domaće medije i da se stalno čula sa njegovom porodicom dok je on bio u zatvoru, ali i kada je izašao.

- Čujem se stalno sa Bokijem 13. Sve vreme dok je on bio u zatvoru, bila sam u kontaktu sa njegovom majkom, zvala sam i raspitivala se kako je on, da li mu nešto treba i kako mogu da mu pomognem. Kada je pušten na kućno izdržavanje, zvao me je odmah. Javio mi se da je izašao. Mi se godinama družimo. On je prema meni uvek bio dobar, a to što je radio ovako, to se mene ne tiče. Jako sam se obradovala kada sam ga čula. Rekao mi je da je sada dobro zdravstveno, dosta je i smršao tamo u zatvoru. Ima mučenik fobiju od zatvorenog prostora, pa sam ga pitala kako je izdržao godinu dana u zatvoru. On negira krivicu, kaže da mu je sve namešteno i da nema veze sa tim, za šta ga optužuju - rekla je Lepa.

Podsetimo, u oktobru 2020. godine, Apelacioni sud Severne Makedonije odlučio je da šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, bude prebačen iz pritvora u istražnom zatvoru u kućni pritvor. Jovanovski je u pritvoru istražnog zatvora "Skoplje" od 15. jula 2019. godine, kada je otvorena istraga za slučaj "Reket", u kojem je u junu prošle godine nepravosnažno osuđen na devet godina zatvora. Njemu je nekoliko puta odbijana žalba na odluku skopskog krivičnog suda o pritvoru, kao i zahtev da zbog lošeg zdravstvenog stanja bude prebačen u kućni pritvor. Protiv Jovanovskog se pred sudom u Skoplju vodi još jedan postupak u kojem je prvooptuženi za finansijske malverzacije.

Autor: N.V.