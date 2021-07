Usledila je nova svađa!

Potpuno neočekivano, u toku večeri, došlo je do svađe Miljane Kulić i Filipa Cara, kada je on prišao Aleksandri Nikolić, u nameri da porazgovaraju, a Miljana je smatrala da zadrugarki to nije potrebno:

Ti ćeš mi govoriti sa kim razgovaram, guta spe*mu na televiziji i nekome govori. Ja gotivim budalu, a budala protiv mene. Aleksandra i ja se dogovaramo danima da pričamo i moramo neke stvari... - govorio je Car.

Vodi računa čiju spe*mu tvoja sestra guta. Treba devojka da izgubi podršku dva dana pre finala. Ovde te je polivao, govorio ti je sve i svašta, a ti, Aleksandra, sad pričaj sa njim - rekla je Miljana.

Ali ti znaš da ja njega volim. Sve loše radim zbog njega, jer me je on povredio - kukala je Aleksandra.

Hoće da te ukanali, kaži mu da ćete pričati kad izađete - savetovala ju je Kulićeva.

Autor: M. I.