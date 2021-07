Isrena do srži o svim temama iz Bele kuće o kojima je prethodnih meseci brujala javnost!

Pevačica Sandra Rešić napustila je sinoć velelepno imanje u Šimanovcima puna impresija o dešavanjima u Beloj kući, a mi smo stupili u kontakt sa njom, kako bi nam otkrila svoje prve utiske nakon ispadanja iz Zadruge.

- Prvo sam se ispričala sa mamom, sve sam joj pričala detaljno šta se dešavalo, kao da nije ni gledala. Još ne mogu da dođem sebi, tek sam ustala, nisam još svesna da nisam više u rijalitiju. Nisam još stigla da se čujem ni sa kim - rekla je Sandra na početku intervjua za Pink.rs, a onda smo sa njom proćaskali o svim aktuelnim temama koje su prethodnih meseci potresale Belu kuću.

O ljubavnom trouglu - Tara, Ša i Ivana

- Vrlo brzo sam saznala da je njoj Ša bio samo igra. Ona se poverila Đedoviću, a da sam ja to saznala dok je bila unutra, vrlo lako sam mogla da skočim i da je počupam. Nisam znala na koji više način da priđem Ša. Ja njemu želim njegovu sreću, šta god to bilo. Nakon svega što mu se izdešavalo s Tarom, želim mu da nađe svoju sreću, a što se Ivane tiče, mislim da od pomirenja nema ništa. Na njenom mestu ne bih poželela da ga vidim nikad u životu. Sve to stoji da se on nije zaljubio namerno i to, ali mislim da od toga i kad bi se desilo pomirenje, ne bi ništa bilo.

O odnosu i simpatijama sa Anđelom Rankovićem

- Bili smo jako bliski i prisni, prijali smo jedno drugom. Sve do određenog trenutka... Kad sam shvatila da ja nisam zaljubljena u njega, udaljila sam se. Što se njega tiče, mislim samo da mu je prijalo moje društvo. Ne verujem da je on tu sada osećao prema meni ne znam ni ja šta.

O odnosu sa Matorom i njihovom famoznom poljupcu

- Sve je bio performans, možda smo malo preterale. Da, mislile smo da će to izazvati šok kod naroda, trudile smo se da to bude nešto drugačije, nesvakidašnje. Prijateljstvo je ipak na prvom mestu, nema emocija druge vrste. Matora je mene uvek odvajala kao prijatelja. Malo mi je bilo žao zbog tog pritiska. Plašila sam se da se to naše drugarstvo zbog tih priča ne upropasti. Što se Rialde tiče, nije ona bila ljubomorna u tom smislu, već je bila ljubomorna na mene što manje vremena provodim s njom, a više s Matorom. Možda je drugačije izgledalo, ali to je bilo samo to.

O tajni koju zna o Aleksandri Nikolić Aleks

- Ne bih detaljnije o tome, da sam htela da otkrijem, rekla bih i u Zadruzi. Ono što znam ne bi nju ukanalilo toliko, više bi izazvalo haos na drugoj strani. Aleksandra je neko ko je pomalo blentav i blesav, malo je naivna, pogubljena, ali je dobar čovek. Postoje neke stvari koje sam ja videla, a koje se nisu nikad potegle. Ako se to bude saznalo i budu me pitali da li je ili nije istina, neću lagati, u tom slučaju ću otkriti sve.

O Kristijanu i Kristini i njihovoj vezi nakon rijalitija

- Ja sam prvo mislila da se on jako zaljubio, kao i da su sve te njihove svađe došle kao rezultat njegove ljubomore... To je bila samo njegova nemoć da joj pokaže koliko ga je povredila... Očekivala sam da će njih dvoje ostati zajedno i da će biti u vezi napolju. Videlo se da između njih postoji velika strast koja ih povezuje. Kristina je veliki laf, drug, bila je iskrena, ona je prva ustala i priznala šta se dešavala u tunelu... Mislim da su se zaljubili baš. Šta će dalje biti, ostaje nam da vidimo.

O turbulentnom odnosu Maje i Janjuša

- Maja je zaista iskrena, ona što misli, to i kaže. Ona se degradira, ponižava, moli za ljubav. Ja sam bila svedok da on ćućori sa njom, govori joj da je voli, da će živeti s njom, pa onda promeni ploču. Onda se okrene i govori nešto što Maju povredi. On izigrava neku žrtvu koju maltretira Maja Marinković. Nijedne sekunde ne opravdam pakleno ponašanje Maje Marinković, koje i njemu smeta, ali ja i dalje mislim da je Janjuš mnogo veći folirant od nje, to sam mu i u oči rekla. Istina je da je provocira ispod pokrivača, on je folirant. Znam da Maji ispod pokrivača priča jedno, a radi drugo.

O odnosu Sanje i Mišela

- Mislim da je to između Sanje i Mišela bilo samo drugarstvo koje je izgledalo malo drugačije. Ona je bila u emotivnom rastrojstvu zbog Cara i to je to. Mislim da je Sanja našla utehu u drugarstvu sa njim. Možda je bilo malo i inata. Tu neće biti ničega.

O ponovnom pomirenju i raskidu Mine i Cara

- Izrekla sam neke stvari koje i nisam mislila da bih Minu dozvala pameti. Za mene je to Minino pomirenje sa Carom bilo monstruozno, kao i sve ono što je on njoj izrekao. Ja ne mogu da verujem da su oni više mogli i da se pogledaju u oči nakon svega što je bilo, a kamoli da budu opet zajedno. Mislim da je Car to uradio taktički, da se opere malo od svega što joj je priredio. Svestan je bio kako se bliži kraj koliko je bio osuđen od naroda. To mi je izgledalo kao spuštanje lopte sada malo pred kraj, a što se Mine tiče, ja mislim da ona nije nikog ni volela, pa ni Cara. Ne mogu sa sigurnošču da tvrdim šta je bio motiv njihovog ponovnog uslaska u vezu, ali to nije bila ljubav. Mislim da se nijedan par nije toliko vređao kao njih dvoje.

Autor: M.K.