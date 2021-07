Hit!

Pevač Ljuba Perućica je u poslednjim mesecima nabacio višak kilograma, pa je stalno u izjavama za medije govorio kako mora da se baci na dijetu i vrati na staro. Međutim, izgleda da mu to baš i ne polazi za rukom.

Naime, on je na svom Instagram storiju pokazao u kakvoj hrani uživa, a mnogi su pomislili da zbog toga neće baš brzo doći do skidanja kilograma. Kako bilo, bitno da je on srećan.

Autor: N.V.