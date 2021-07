SVI GA ZNATE KAO ĆIRU, a malo je onih koji znaju njegovo pravo ime! Ne možete ni da pretpostavite! (FOTO)

Hit!

Pevač Ćira poznat je javnosti po svojim velikim hitovima, ali ono što mnogi ljudi ne znaju o njemu jeste kako se on zapravo zove. S obzirom na to da se od početka svoje karijere predstavljao kao "Ćira", svi su ga tako i upamtili i nisu se mnogo interesovali za to kako je njegovo pravo ime, a pored toga je bilo i onih koji su mislili da se on zapravo tako zove.

Ćirin najveći hit je "Fenomenomenalno", po čemu ga takođe javnost zna, a njegovo pravo ime je Dejan Ćirković. Kao što ste možda i pretpostavili, on je svoje umetničko ime napravio od prezimena.

Inače, Ćira već već 25 godina sa porodicom živi u Nemačkoj, a zbog pandemije koronavirusa godinu dana nije bio u Srbiji.

