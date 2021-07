DANAS ĆE DONETI ĆERKU NA SVET! Mia Borisavljević nekoliko sati pred porođaj otkrila kako se oseća!

Doslovno broji sate!

Pevačica Mia Borisavljević spremna je za porođaj, a za danas joj je zakazan termin za carski rez.

Ona se sada oglasila bukvalno nekoliko sati pred porođaj i otkrila kako se oseća.

- Iskrena da budem, sve sam ostavila za 5 do 12 i sada ne znam kud ću pre. Nemam nikakav strah što se tiče carskog reza, bez brige sam, ipak sam se predugo spremala za ovaj trenutak i pravo da ti kažem, jedva čekam, po ovoj vrućini, baš mi je teško da funkcionišem, to razumeju sve trudnice. Ja uopšte nisam svesna da će se to konačno dogoditi, verovatno ću postati svesna kada budem ušla u salu. Gledam da pozavršavam sve obaveze, pa da budem mirne glave. Jedva čekamo da nam stigne beba, ne mogu da vam opišem taj osećaj koliko smo srećni - rekla je pevačica.

Autor: N.V.