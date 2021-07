Majin otac oglasio se za Pink.rs, nakon što je njegova ćerka u naletu besa pocepala haljinu koju joj je on poslao.

Maja Marinković ne prestaje da drami satima na velelepnom imanju, budući da joj haljina u kojoj je trebalo da zablista u superfinalnoj noći, ne odgovara zbog veličine. Ona je svečanu toaletu čak i pocepala, što je šokiralo zadrugare, a pored haljine Maja je nezadovoljna i nakitom koji joj je poslao otac Radomir Taki Marinković, zajedno sa toaletom.

Povodom Majine današnje drame zbog haljine i nakita oglasio se Taki, te otkrio da je zbog ćerke van sebe, kao i da, iako je besan, radi sve da ona bude zadovoljna.

- Haljina je dobra, nego se ona ugojila. Šili su je po merama koje je ona ostavila. Bolje bi joj bilo manje da jede i da pazi šta radi, nego što se tako ponaša. Previše sam je razmazio. Poludeo sam zbog nje, evo me jurcam sada po gradu da joj kupim nove haljine i sandale. Uzeo sam jednu crnu i jednu žutu. Ne znam ni da li će joj to odgovarati, teško je njoj udovoljiti. Verujte mi, toliko sam pobesneo da se plašim da ne napravim sad neki udes. Ne znam šta je ona zamislila i htela, taj nakit je pravljen specijalno za nju, sve je onako kako je ona htela. Stvarno ne znam šta joj je. Kasnije joj nosim nove haljine za Šimanovce, pa neka ona vidi šta će. Stvarno ne mogu da verujem da toliko drami i histeriše, a tek to što je pocepala haljinu, nemam reči... - poručio je Taki za Pink.rs prilično besan na ćerku.

Autor: M.K.