BEZ DLAKE NA JEZIKU! Neca opleo po Bori Santani i Mireli Kemez, nije štedeo reči za njih! Kada budu videli, nastaće opšte RASULO (VIDEO)

U toku je veliko superfinale "Zadruge 4", a mnogo je bivših zadrugara koji su se pojavili u Šimanovcima kako bi dočekali superfinaliste. Jedan od njih je i Nenad Lazić Neca, koji je za Pink.rs otkrio kako gleda na susret sa Borom Santanom koji će se svakako dogoditi večeras.

- Ja gledam da ga ignorišem, jer ako budemo imali kontakt, posvađaćemo se. Ja se neću javiti prvi osobama koje ne zaslužuju. Ja očekujem da on kaže istinu. Ja se krivim za sve, želim da bude on iskren i da kaže da nisam ja kriv, jer je i on kriv za to što se nama desilo loše. Negativan povod mi je dao za sve ono što sam ja radio, to sam radio iz inata. Nemam sada osećanja prema njemu - rekao je Neca, pa se osvrnuo na Milicu:

- Ja bih voleo daleko da dogura zbog svega što se desilo, sa Mirelom, Borom. Niko ne zna šta je istina, verovatno ćemo saznati. Jako je loše da se krije od nje to, mislim da je Mirela ispala loša prema Milici.

Autor: Pink.rs