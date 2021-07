ŠOK! Bora Santana otkrio da se čuo sa Mirelom Kemez! Zamolio ju je da uradi OVO za Milicu! (VIDEO)

Au!

U toku je veliko superfinale "Zadruge 4", a mnogo je bivših zadrugara koji su se pojavili u Šimanovcima kako bi dočekali superfinaliste. Jedan od njih je i Bora Santana. On je za portal Pink.rs otkrio da mu je bilo jako drago što je doneo haljinu za Milicu Kemez, ali i priznao da se čuo sa njenom sestrom Mirelom.

- Poslao sam joj, bio sam joj momak, bez obzira da li smo u svađi i da li ćemo biti zajedno, ja sam osećao dužnost. Nisam ni znao, ja sam mislio da joj je kupila sestra ili ko je već trebalo, ali naravno da mi je puno srce što sam joj to poslao. Rekli smo, ako ovo prebrodimo, da ćemo biti zajedno, ovo je naš ispit zrelosti. Kada popričamo sve i sa sestrom i kako bude kako treba, onda ćemo otići daleko - rekao je Bora, pa se osvrnuo na Zoricu Marković i ono što je rekla o Milici, ali i njenu sestru Mirelu:

- Zorica me je zvala, ali će doći i njena sestra Mirela. Ja sam je zvao, Mirela je išla da proba haljinu, ja sam posle otišao da uzmem, to je to. U normalnim smo odnosima, jeste to malo čudno, ali nadam se da ćemo to da rešimo.

Autor: N.V.