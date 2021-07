BESNA KAO RIS! Kenan seo pored Rialde, ona nije htela da ga POGLEDA! Otkako je videla njegovu prepisku sa Teodorom, opasno se NAKOSTREŠILA! (VIDEO)

Au, druže!

Rialda Karahasanović je u superfinalnoj noći napustila Zadrugu pre njenog dečka Kenana Tahirovića, a dok je čekala da on izađe, imala je priliku da vidi njegove prepiske sa Teodorom Bilanović. To ju je očigledno i vidno razbesnelo, pa nije želela ni da previše komentariše njenog dečka, a kada je on završio intervju sa Dušicom, seo je pored nje.

Rialda nije bila oduševljena time jer je očigledno besna kao ris! Ona je sve vreme gledala u stranu ili mirisala ružu koju je dobila, a da li će Kenan i ona uspeti da reše probleme ili ne, ostaje da se vidi.

