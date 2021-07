'ONA ME JE SAHRANILA, IZGUBILA SAM SEBE' Sanja dan nakon superfinala progovorila o Matoroj i nije mogla da ZADRŽI SUZE!

Šok!

Protekle večeri završena je četvrta sezona rijalitija "Zadruga", a pobedu je odnela Nadica Zeljković. U okviru emisije "Premijera - Vikend specijal" imali smo priliku da vidimo kako Bela kuća i celokupno velelepno imanje izgleda nepun dan nakon superfinala.

Nemanja je prvo razgovarao sa Sanjom Stanković, koja se u jednom trenutku rasplakala.

- Ja sam srećno slobodna (smeh). Što se Jovane tiče, mi nismo u kontaktu, njena drugarica me je pozvala da neke stvari rešimo, ali nismo se čule. Jedna od mojih najvećih grešaka jeste ta naša svađa, ja od izvini nemam ništa, ali delim krivicu, ja sam iznosila isto neke stvari, odvratno i sa moje i sa njene strane. Ne postoji šansa za nas, bolje je svako da ide na svoju stranu. Ja sam nju stvarno volela, ali sam poželela da nastavim dalje, neke stvari su mi smetale i to je to. Najviše me bolelo to da osoba koju sam volela, sa kojom sam bila dve i po godine, ona me je sahranila, izgubila sam sebe, pravila sam greške, nije ona kriva za to, ali zbog nje sam izgubila sebe. Krivo mi je jer sam je volela i živela sa njom, da se tako završi - rekla je Sanja u suzama.

- Drago mi je što je Nadica pobednica ove sezone, zaslužila je. Nisam bila sa Milicom toliko dobra, ali bi mi bilo drago da je i ona pobedila, ali baš se radujem zbog Nadice. Ove sezone je bilo mnogo priča, mnogo ljudi koji su se istakli i bilo je neizvesno do samog kraja.

Autor: N.V.