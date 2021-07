SVE SE ORILO NA PARKINGU! Tara i Ša urlali jedno na drugo, Mateja sve slušao, a onda je Simova zapretila našem novinaru: SAD ĆU DA TE POLOMIM! (VIDEO)

Šok!

Tokom večeri odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša je varirao od poljubaca do urlanja i žestokih svađa. Naime, nakon što je saznao da se Tara poverila drugarici da joj nije dobro otkad je videla Mateju Matijevića, njih dvoje se ne smiruju.

Njih dvoje su se sve vreme svađali, pa se čak u njihovu svađu umešao i Fran Pujas. On je pokušavao da smiri strastoi između njih dvoje i Marka Đedovića. To se sve dešavalo na parkingu, a nedaleko odatle je stajao baš Tarin bivši Mateja koji je sve to slušao. Na snimku koji posedujemo, u jednom mometu je Tara zapretila našem novinaru koji se našao na licu mesta:

Sada ću da dođem da te polomim - vikala je Simova.

