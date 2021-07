'DRŽIM SVE REKORDE APSOLUTNO SVUDA!' Ceca nastupila na stadionu i uprkos letnjem pljusku, atmosferu dovela do usijanja! Najavila 'UŠĆE 3', pa se osvrnula se na unuka Željka: 'Ima baku Lidiju i Danijelu, ja sam mu drugarica!' (VIDEO)

Obara sve rekorde!

Nakon duge pauze zbog pandemije koronavirusa, Svetlana Ceca Ražnatović održala je povratnički koncert pred više od 20 hiljada ljudi na stadionu u Ljuboviji.

Naime, Ceca je više od dva sata pevala na letnjoj kiši, ali to je nije omelo da atmosferu dovede do usijanja i publici koja je do poslednjeg trenutka uprkos svemu ostala na koncertu, priredi veče za pamćenje.

Imam sjajne ustike, presrećna sam, ovo mi je prvi koncert posle korone. Nadam se da će ljudi nastaviti da se vakcinišu kako ne bi bili ponovo zatvoreni. Publika je željna zabave. Zaista sam se trudila da atmosferu dovedem do usijanja, letnji pljusak je u pitanju, ništa strašno. Zaista sam uživala - priča Ceca.

Ceca ističe da je poevala i po gorim nepogodama, te joj ovaj letnji pljusak ne predstavlja ni najmanji problem.

Ja sam znala da pevam i po ozbiljnim kijametima, tako da za mene letnji pljusak zaista nije ništa. Samo je atmosfera bila još intenzivnija i emotivnija. Šta mi fali, neću se istopiti na bini - dodala je pevačica.

U intervjuu za emisiju ''Ekskluzivno'' iskoristila je priliku da najavi ''Ušće 3'' koje svi toliko čekamo.

Iako ne snimim album, organizovaću ''Ušće 3''. Bar ćemo imati jednu sjajnu žurku. To moja publika voli, provešćemo sa novim pesmama ili bez. Samo znam da će nas biti preko 100 hiljada, ja imam sjajnu publiku i zaista radim ogromne kapacitete, od 2002. godine i Marakane. Statistike pokazuju koliki je to broj i iza kakvih cifara stoji moje ime. Držim sve rekorde, apsolutno svuda. Nikada nije bio ni jedan jedini incident na toliku masu - kaže Svetlana.

Publika je u glas i utransu pevala sve njene hitove.

Sam podatak da stadion nije mogao da primi količinu ljudi koja je došla. To je ogroman uspeh za mene. Jedva čekam da se ova turneje nastavi - dodala je ona.

Ovo je bio jedna od energičnijih nastupa folk zvezde budući da je u top formi.

Kad se rešim štikli, ja letim po bini, to moja publika zna. Svako ko radi ono što voli, ostavlja srce na poslu - priča Ražnatovićeva.

Zadovoljna unutra i spolja, a nedavno se vratila sa odmora.

Odmora mi je preko glave. Bila sam na Kipru nekih 15 dana, ali sa velikim zadovoljstvom sam prkeinula odmor i vratila se svom poslu.

Eliksir mladosti joj je unuk Željko.

Ja ne meditiram, ja sam u molitvi. Tu sam pronašla mir. U porodici se svašta dešava. Kao kod Kardašijanovih, njima prave scenario, a nama se sve te stvari dešavaju potpuno spontano. Beba Željko mi je definitivno eliksir - priča pevačica, pa dodaje:

Jako liči na Veljka, ali on je svoj. To je jedno neposredno, veselo dete. Na Kipru je bio sa mnom, bakom Danijelom i bakom Lidijom. Ja sam mu drugarica, a ne baka, tako da su ga naučili da me zove Ceca. Tačno se vidi da je srećno dete, Bogu hvala - zaključila je Svetlana Ceca Ražnatović.

Autor: M.M.