'ZADRUGA 4' OBORILA SVE REKORDE GLEDANOSTI! Superfinale najgledanijeg rijalitija sa neverovatnih 1.500.000 gledalaca zauzelo neprikosnoveno 1. mesto!

Televizija 'PINK' još jednom oborila sve rekorde!

Kao svih prethodnih 10 meseci, i ovaj vikend obeležio je najgledaniji rijaliti na ovim prostorima „Zadruga 4“. Ono što je ceo region iščekivao dugih 46 nedelja, dogodilo se u subotu u neizvesnom i nikad napetijem superfinalu „Zadruge 4“ , među 16 superfinalista pobedu je odnela Nadica Zeljković, majka Kristine Kije Kockar koja je trijumfovala u prvoj sezoni „Zadruge“.

Da je ovog vikenda sve bilo u znaku „Zadruge 4“ govore i impresivne brojke – prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, tokom sva tri dana vikenda „Zadruga“ je bila ubedljivo najgledaniji format, a superfinale je u subotu zauzelo neprikosnoveno 1. mesto na listi najgledanijih emisija u danu. U periodu od 21 čas do dva ujutru uz televiziju Pink je tokom superfinalne noći bilo 38 odsto auditorijuma, odnosno neverovatnih 1.500.000 gledalaca. Od dva ujutru, pa sve do proglašenja pobednika u šest ujutru, uz „Zadrugu 4“ i televiziju Pink bilo je čak 52 odsto auditorijuma. To znači da je svaki drugi gledalac bio uz završnicu najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima. Pored toga što je bilo najgledanije u totalu, superfinale „Zadruge 4“ bilo je apsolutno najgledanije i u posebnim grupama gledalaca, a posebno u kategoriji ženske publike – sa 44 odsto auditorijuma, završnica „Zadruge 4“ bila je gledanija od svih preostalih emitera zajedno.

Osim što je sa svakim novim presekom uzbuđenje raslo, u superfinalu su gledaoci videli i emotivne susrete superfinalista sa porodicama nakon 46 nedelja, suze radosnice, velika iznenađenja, ali i napete situacije i svađe. Superfinalnu noć definitivno je obeležio žestok sukob Marka Janjuševića Janjuša sa ocem Maje Marinković, Radomirom Marinkovićem Takijem, ali i sa Majom . Još jedno iznenađenje večeri bilo je pomirenje Nenada Aleksića Ša i Tare Simov u studiju, ali i pomirenje Mine Vrbaški i Filipa Cara.

Bilo je mnogo iznenađenja i kada je reč o plasmanu – situacija se menjala iz minuta u minut, mnogi superfinalisti koji su važili za favorite su izgubili trku za 50.000 evra, a na kraju je region izabrao četvrtu pobednicu „Zadruge“ – Nadicu Zeljković.

Hvala gledaocima koji su netremice pratili četvrtu sezonu rijalitija “Zadruga” , koja je supela da nadmaši sve prethodne. Dok se utisci sa uzbudljivog superfinala i dalje sležu, produkcija najgledanijeg rijalitija na Balkanu uveliko priprema „Zadrugu 5“, koja će, sigurni smo, doneti mnoge novitete, odličan kasting i oboriti nove rekorde.

Autor: M.M.