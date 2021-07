'SVAŠTA SE RUŽNO IZDEŠAVALO...' Slobina verenica Jelena priznala zbog čega se još nisu venčali, pa progovorila o ljubomori i PORUKAMA U TELEFONU

"Kada smo se upoznali hteli smo sve sada i odmah, i porodicu, i svadbu, i decu..."

Jelena Đuričanin, verenica Slobe Radanovića, danas mu je velika podrška, a ne krije da je na početku veze bila ljubomorna i sumnjičava. Ipak, sada uopšte ne sumnja u njegovu vernost.

Lagala bih kada bih rekla da ne znam šta je ljubomora! Do Slobe zaista nikada nisam imala osećaj ljubomore, nisam znala šta to znači biti ljubomorna na drugu ženu. Prvi put sam osetila ljubomoru kada sam uspoznala Slobu, ne u smsilu da želim nešto što ima neka druga žena, ali prisustvo druge žene u blizini Slobe, znate onaj neki nemir u stomaku... - rekla je Jelena.

- Brzo sam to pobedila, shvatila sam da su uvek tu neke devojke. Ima toliko lepih devojaka u Slobinim spotovima i to u svakom i čak sam se i ja borila da budu što lepše. On mi ne daje nikakav povod da budem ljubomorna, nikada nisam imala povoda da sumnjam u njega - rekla je Jelena i dodala.

Nikada nisam pronašla nijedu sumnjivu poruku u njegovom telefonu, nisam čak ni pomislila da se dopisuje sa nekim. Nikada mu nisam uhvatila ni pogled pogrešan.

Dugo se već spekuliše o tome kada će Jelena i Sloba stati na ludi kamen.

- Mi ne znamo kada će svadba, nama se toliko nekih neprijatnih stvari izdešavalo. Kada smo se upoznali hteli smo sve sada i odmah, i porodicu, i svadbu, i decu... Međutim, Bog je imao druge planove, znate šta se sve ružno izdešavalo, to nam je poremetilo planove. Smrt njegovog oca, bolest njegove majke, korona, pa kada se na sve to dodaj jegove poslovne obaveze i obaveze oko moje dece, to je izuzetno turbulentno... - rekla nam je Jelena.

Autor: D.T.