ŠOK ZA FANOVE! Sanja Vučić progovorila o gubitku kilograma i emotivnom statusu, pa NAJAVILA RASPAD GRUPE: Sve ima rok trajanja! (FOTO)

Ovo nisu želeli da čuju!

Pevačica grupe Hurricane, Sanja Vučić, taman kad je pomislila da će se malo odmoriti i uživati u letnjem odmoru nakon euforije oko učešća na Evroviziji, ona je sa koleginicama Ksenijom Knežević i Ivanom Nikolić odmah prionula na rad.

Pevačica je mnoge zaintrigirala kada je odgovorila na pitanje da li će grupa večno trajati.

"Pa ne verujem da će Hurricane trajati večno. Mislim da sve ima rok trajanja. Nemam predstavu šta bi mogao da bude razlog razlaza. Možda eventualno ako neka odluči da ima porodicu, ali verujem da bismo i tad ostale u istom sastavu", iskreno je odgovorila Sanja i time zabrinula brojne fanove, koji već sumnjaju da je pevačica ima plan da to uradi u budućnosti.

Koliko ti je teško da održavaš dobru liniju i šta činiš kad uočiš par kilograma viška?

- Jako mi je teško da održavam dobru liniju, s obzirom na to da je nikad nisam ni imala (smeh). Ugojim se veoma brzo, tako da kad to uočim, onda vodim računa par dana, i to je to.

Čega ti je najteže da se odrekneš iz jelovnika?

- Najteže se odričem pekare i testa. To najviše volim.

Pored brojnih obaveza, ima li mesta u tvom životu za ljubav?

- Za sad mi se sviđa da soliram. Prija mi. Javiću vam ako nešto bude (smeh).

Autor: M.M.