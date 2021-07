Rašid Sakić je pevačev najstariji sin iz prvog braka, a njegovo ime često se nalazilo na stupcima crne hronike zbog sukoba sa zakonom!

Pripadnici policije Kantona Sarajevo uhapsili su juče, na osnovu potrage, R. S. iz Loznice, a kako prenose mediji, reč je o najstarijem sinu Sinana Sakića, Rašidu Sakiću, koji je ovog puta osumnjičen za razbojništvo.

- On je uhapšen juče, te je u popodnevnim satima predat u nadležnost policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - saopšteno je iz Kantonalnog MUP-a, piše Srpskainfo.

U podužem dosijeu, Sakić ima upisano i ubistvo zbog kog je proveo u zatvoru 12 godina. Mediji su ranije izveštavali o lošim odnosima u porodici Sakić, koji su kulminirali nakon pevačeve smrti.

Poslednji sukobi su izbili zbog spora oko nasledstva, zbog čega Sabina Sakić i sumnja da je Rašid podmetnuo požar. Protiv njega je Sinanova supruga Sabina svojevremeo podnela prijavu zbog pretećih poruka i poziva koje joj je, prema njenim rečima, Rašid navodno upućivao još od oktobra 2019. godine.

Rašid je od tog trenutka pretio ubistvom njoj i njenoj ćerki Đulkici Sakić, inače svojoj polusestri. Time su se otvorila mnogobrojna pitanja koja navode na kopanje biografije osuđenog ubice koji je zbog tog zločina ležao u zatvoru dvanaest godina, navode mediji.

Podsetimo, Rašid je svojevremeno slomio nanogicu i pobegao iz kućnog pritvora, a policija je tom prilikom prošle godine za njjim raspisala poternicu.

Rašid Sakić je, inače, višestruki povratnik, a poslednji put je uhapšen u januaru 2019. godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača Vladicu M. (34). Posle hapšenja određen mu je pritvor, u kom je bio sve do sredine avgusta, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam meseci kućnog pritvora.

Najteže krivično delo za koje je Rašid Sakić 2011. godine osuđen je za ubistvo Dragoljuba Despotovića, kog je Sinan Sakić gledao takođe kao svog sina. Ovaj zločin dogodio se u Loznici u maju 2002. godine.

Upravo o tome pričao je Sinan u velikoj ispovesti o sinu Rašidu koji je osuđen na 12 godina zbog ubistva Dragoljuba Despotovića u Loznici, u maju 2002. godine.

Lazić je osuđen jer je sa umišljajem pokušao da ubije Sakića, pošto je tokom tuče u Sakića ispalio više hitaca.

Kako kaže Sinan, nikada niko nije rekao da je njegov sin pucao nakon što su pucali na njega, ali pored svega toga ne brani ga. Štaviše, otac mu je samo jednom otišao u posetu. Jednom, i nikad više.

- Njemu su 4 metka pucana u leđa, i on se branio i pucao je i on. I to niko živi nije pomenuo u životu! Niko živi, nikada...a četiri metka pucana u leđa. I danas dan, narkoman koji se leči od heroina šeta ulicom, a to dete ja sam voelo kao njega. Kupim mom trenerku, kupim njemu trenerku, kupim ovom patike, kupim njemu patike. To su deca koja su spavala zajedno, oni nisu mogli jedno bez drugoga nijednog jedinog sekunda - počeo je priču Sinan koji je objasnio kako je došlo do pucnjave.

- Dete je izlazilo iz auta i četiri metka upucano mu je u leđa, bre... On je pucao i to se desilo... Ali, to niko nikada nije pomenuo u životu, Da ti kažem, ne branim ja ništa od toga. Ne branim, nego mi žao obojice... Šta da kažem, ajde? - sa knedlom u grlu i suzama u očima ispričao je Sinan.

Sakić se u tom trenutku nalazio na koncertu u Švajcarskoj.

- Javio mi je jedan moj drug. Kaže "brate, znaš da je Ćela ubio Drajinog..." Šta kažeš?! Kaže "i on je u bolnici, četiri metka ima u leđima". Počeo ja da plačem, je*em ti koncert i je*em ti sve! Nema tu, profesionalac si. Ja pevam, smejem se... Siđem dole - plačem ko dete. Znaš ono kad...sram te da izađeš na ulicu. A onda izađem na ulicu a kažu "pa šta sad, svi su krivi, i njega su pokušali da ubiju"... Nikad to niko nije ispričao, nikad!

Sinan nije otišao sinu u bolnicu. U zatvor jeste, jednom.

- Nisam išao u bolnicu, a nisam jer mi je bilo žao. Bilo mi je žao jer su spavali zajedno, nisu mogli jedan bez drugog... Kako je to moglo da se desi?! I onda sam rekao "ne, ja ni u snu ne idem". Ja sam njemu samo jednom u životu otišao u zatvor, samo jednom! Rekao sam mu: "Ti znaš koliko sam ja i tebe i njega voleo. Svako neka nosi svoj teret, a ja tu neću da postojim. Ako ti nešto bude trebalo ja ću ti dati, poslaću ti, ali ja više neću dolaziti" - ispričao je za "Goli život" Sakić čiji sin bi uskoro trebalo da izađe na slobodu.

Autor: M.M.