Ovo je sve zanimalo!

Glumica Mirka Vasiljević čeka četvrto dete, a mnogi komentarišu da blista u trudnoći. Naime, ona se pojavila u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' u maloj crnoj haljini, te je otkrila da vest o njenoj trudnoći nikog nije iznenadila.

Mirka je u velikom intervjuu koji je sa njom obavio reporter Nemanja Vujičić otkrila sve detalje ljubavne priče sa Vujadinom Savićem, otkirla je sve detalje svoje glumačke karijere, ali i detalje odnosa sa svekrom Duletom Savićem.

- Ja sam u životu više sreće nego pameti imala. Sa 19 godina sam počela da živim sa Vujadinom u inostranstvu. Znala sam da cenim neko vreme koje imamo kada smo zajedno.

- Kod nas vest o trudnoći nije novost. Sada je samo ono: ''Kad će sledeće?''. Ja sam do 10. godine bila jedinica. Nekako tek sada možemo sve zajendo, a do sada sam ja bila kao mama, da grdim, da savetujem. Uvek mi je falilo to neko društvo i htela sam da imam veliku porodicu - rekla je Mirka na početku i progovorila o svojim počecima kada je karijera u pitanju.

- Ja sam krenula kao dete sa 5 godina da radim neke reklame, neke emisije. Nisam nikada imala tremu. Kad je došao poziv za Anđele 2 i kad je to snimljeno, meni je to bila fantastična igra, ja sam sve to upijala. Kad sam ja videla da je svaki treći bilbord u gradu s mojim likom pitala sam se šta je ovo. Ja sam sa 5 godina rekla svojim roditlejima da želim da se bavim nekom umetnošću, mene je odmah krenulo i krenule su obaveze. Rekli su mi da nema odustajanja. Postala sam mali profesionalac, već u tim godinama. Htela sam da to ima neke veze sa umetnošću, krenula sam sa manekenstvom kao većina devojčica, pa sam prešla na voditeljstvo gde sam mogla da dam svoj lični pečat. Gluma je ušla u moj krvotok, gluma je deo mene. Bila sam na kastingu za ''Ivkovu slavu'' i tada je dobila ulogu Danijela Štajnfeld - kaže Mirka i dodaje:

- Imala sam sreće, Srđan Dragojević je krenuo da traži devojčicu od 16 godina. Onda su krenuli po školicama glume da traže i ja sam taj kasting od dva meseca prošla. Svašta nešto smo imali. Lea i ja smo ostale i imale probna snimanja. Mene su kroz dva, tri dana zvali, ceo moj letnji raspust je bio podređen tome. Mene su pozvali i rekli mi da sam dobila ulogu Sofije. Ja sam razumela da treba da idemo u Sofiju. Bila sam jako srećna, Nikola je moj filmski tata i dan-danas. Nisam bila svesna glumačkih veličina oko sebe. Neke od njih sam znala jer sam imaal priliku da ih intervjuišem ranije. Više nema takvih snimanja, mi smo tada ta nekoliko meseca živeli kao porodica - rekla je glumica i progovorila o ljubavnim scenama koje su za nju bile najteže.

- Ljubavne scene su mi bile najteže. Sećam se da sam ja posle svakog snimanja trčala do kamp prikolice da vidim koje se scene sutra snimaju. Jedan dan su došle na red te scene, ta noć je teško prošla, razmišljala sam kako da se ne obrukam. Svima sam ti rekla, od deke, do teče. Goran Jeftić mi je jako pomogao, ja sam tog dana bežala od njega, našao je način da mi priđe i da mi objasni da je to normalno. Jako mi je pomogao i zahvalna sam mu na tome. Dobijala sam korisne savete od Nikole Simića. Pričao mi je da se glumi iznutra, a ne rukama. Zbog Seke Sablić sam imala najveću tremu u životu, zvala me je dok sam ja bila u Francuskoj. Rekla mi je da želi da kažem nekoliko rečenica o njoj, kad je trebalo da primi nagradu. Kad sam videla da je meneiozabrala da pored svih tih glumaca kažem nešto o njoj, meni su se noge odsekle. Ja sam tek na sceni shvatila koliku čast imam. Ja joj svake godine čestitam rođendan i uvek dobijem lepu povratnu poruku i srećna sam - rekla je Mirka i otkrila detalje ljubavne priče sa Vujadinom.

- On je od moje druge godine sa mnom. Mi smo išli na more, gde smo imali vikendicu, pa na Zlatibor. Kao deca smo se upoznali tamo i počeli da se igramo na Zlatiboru. Posle toga sam ja išla na folklor, jako sam ponosna na to. Ne mogu da se naviknem da sam veteran. Išla sam u Vujadinovu osnovnu školu i on me je tada video, voleo je da zadirkuje malo kad prođem. Oni su bili mangupi sa Vračara, voleli su da dobace. Onda smo krenuli u istu srednju školu, sa 19 godina smo počeli da se zabavljamo i nadam se da će to trajati do sledećeg života. Kad god se sretnemo u školi, uvek smo zastali da se ispričamo. Uvek smo bili simpatični jedni drugome i kad smo završili srednju školu i kad sam ja otišla na rođendan, on je slavio osvojeno prvo mesto sa Crvenom Zvezdom. Ja mu mašem, on mene ne vidi. Onda kad me je primetio, rekao mi je da me zove da se vidimo na nekom ručku i piću. Uvek mi je bio drag, ali nisam ja sad razmišljala da ću stupiti u vezu s njim. Eto njega već sutra, čuo je da volim kuglanje, jahanje... - kaže trudna glumica i otkriva detalje četvrte trudnoće:

- Nema mesta za strah i paniku, ako imate dobar tim sve je moguće. Ako se svemu dajete maksimalno, sve ima šanse da uspe. Bila je naša želja da dobijemo dete, mi nismo morali mnogo da se mučimo, hvala Bogu. Sve što smo želeli, brzo smo dobili. Deca su sada svesna da će dobiti mlađeg člana. Meni je svejedno za pol, šta god da je... Ime još ne znamo, deca stalno dolaze sa novim predlozima. Ja sve mislim da ima vremena. U oktobru mesecu ću postati mama. Uloga mame je najzahtevnija. Ta četiri projekta su najozbiljnija četiri projekta - poručila je Mirka i progovorila o odnosu sa svekrom i svekrvom.

- Ja sam Vujadinove roditelje doživela baš tako. Drago mi je da su oni uspešni ljudi, oni su za mene baka i deka moje dece. Imamo otvoren i zdrav odnos, šta mi smeta, ja kažem, oni znaju šta mi prija. Tu smo zajedno da hvalimo Vujadina, nekad da ga kudimo. Svi su povukli talenat za fudbal od Vujadina i dede, čak i devojčica, što Duletu i Vujadinu nije drago. Oni bi da devojčica ide na ples.

Autor: M.K.