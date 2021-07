'MNOGO JE ON TU MULJAO I PETLJAO...' Milica Kemez progovorila o Borinom odnosu sa njenom sestrom Mirelom, pa priznala da li će ponovo biti sa njim! Postavila mu ULTIMATUM I NE POPUŠTA!

Progovorila i o kući koju je dobila kao nagradu za drugo mesto u rijalitiju i placu za kojim je u potrazi.

Milica Kemez izašla je iz rijalitija "Zadruga 4" kao drugoplasirana, a po završetku rijalitija dobila je PIK kuću kao nagradu, o čemu je sada progovorila u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

- Još ne mogu da dođem sebi, srce mi je puno, prezadovoljna sam. Ne mogu da verujem koiko ljubavi dobijam od fanova, javljaju se ljudi kojima je drago baš što sam osvojila drugo mesto. Prezadovoljna sam i presrećna, nisam očekivala, mi unutra nemamo predstavu o tome. Nisam očekivala, ali sam se nadala visokom plasmanu. Svašta sam izdržala i pritisak i uvrede... Trudila sam se da budem jaka. Mislim da sam se izborila i da sam išla srcem - rekla je Milica o svom učešću u ''Zadruzi 4'' i progovorila o kući i placu za kojim je u potrazi.

- Sad gledamo gde bi mogla kućica da se smesti, da bude blizu grada. Nadam se da će sve to biti super - rekla je Kemezova i progovorila o odnosu sa Borom Santanom.

- Trenutno nismo zajedno, u korektnim smo odnosima, svako ide svojim putem. Pustićemo vreme da vidimo kako će se i šta desiti. Mi smo dve sezone tamo zajedno, suludo je da se mi vucaramo i da se zajedno zabavljamo. Ima nekoliko pitanja na koja treba da odgovori on meni, ispisala sam mu na svesci sve. Treba ili ozbiljno da se završi ili da se totalno završi. Mi smo raskinuli mesec dana pred kraj. Ja sam se nadala i želela sam da ostanemo zajedno, ali on podleže manipulaciji i pritisku. Ljubav mi je sada na zadnjem mestu. Ja sam dala 100% sebe u tom odnosu, tako da videćemo - otkriva Milica, a o Borinom odnosu sa njenom sestrom Mirelom poručuje:

- Sve je bilo onako kako sam ja rekla. Nisam sumnjala da su oni imali neki odnos. On je mene lagao da je bio tamo... Mnogo je on muljao petljao da bi zaštitio tu priču. Dosta je ljudi sa strane uticalo da se ta priča plasira. Ništa se nije desilo između njih dvoje. To je samo tako ispalo. Sigurno je da se između njih nije ništa desilo.

Autor: M.K.