JAK SAMO NA REČIMA! Ermina poslala BRUTALNU PORUKU JOVANINOM OCU! Nakon što ju je Golub prozivao na Instagramu, preduzela korake, želi SUOČAVANJE s njim po svaku cenu, a on ĆUTI: Preferiraš kukavičko prozivanje iza ekrana? (FOTO)

Pogledajte šta mu je sve napisala Pašovićeva! Au!

Otac bivše zadrugarke Jovane Ljubisavljević tokom rijalitija Zadruga, često je na svom profilu na Instagramu prozivao učesnike koji su bili protiv njegove ćerke, a sada je Ermina Pašović odlučila da mu se lično obrati.

Ekipa našeg portala došla je u posed poruke koju je Ermina poslala Golubu, ali je ostala uskraćena za bilo kakav odgovor, te se može reći da je Jovanin otac samo jak na rečima.

- Dragi Kanarincu, pošto vidim da si jako jak... Na tastaturi i svetski prvak na storijima na Instagramu, reci ti meni zašto mi nisi prišao na superfinalu? Pa da mi kažeš sve u lice, ili preferiraš to kukavičko prozivanje samo iza ekrana... kao i većina vas? Baš sam obraćala pažnju na žurki u nadi da te sretnem i pitam koji ti to problem imaš, jer ja tako rešavam svoje probleme - licem u lice. Ja ih očigledno nemam, a ti očigledno imaš, pa rekoh da ja napravim prvi korak ka tebi, jer tebi to suočavanje ne ide baš od ruke. LP Ermina - napisala je Pašovićeva misicinom ocu u poruci, ali odgovora nije bilo.

Ermininu poruku Golubu pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.