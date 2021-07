'TRESLA SAM SE KAO PRUT, KAD ME JE OTAC IZVEO NA BINU' Ana Bekuta se prisetila svog prvog nastupa i otkrila od čega ju je MUZIKA izlečila!

Otkrila kako su izgledali njeni počeci.

Pevačica Ana Bekuta decenijama važi za jednu od najkvalitetnijih i najboljih u svom poslu. Posle toliko godina iskustva, Bekuta je otkrila kako su izgledali njeni počeci.

Iako bi danas malo ko pomislio da je ikada imala tremu, Anu Bekutu je tada trema "pojela".

- Prva trema i prvi nastup s mikrofonom, i sad ih se sećam. Moj otac pokojni, koji je bio samouki frulaš, me je poveo u kulturno umetničko društvo u Pribojskoj banji. Poveo me je da naučim da igram, a ja sam počela da pevam - počela je priču pevačica, pa otkrila kako je izgledao njen prvi javni nastup.

- Tada su se organizovale priredbe po selima. Svuda je postajao Dom kulture i sve je bilo baš na nivou. I sada, za vreme tih priredbi, u pauzama između igra neko je morao i da peva. Pevačica koja je tada trebalo da nastupi se razbolela, a mene je otac izveo na binu da pevam ja. Tresla sam se kao prut - ispričala je Ana u jednoj emisiji.

- Muzika mi je pomogla da to prevaziđem, izlečila me je. I sada ono što vidite na sceni, to sam ja. Ja dok pevam postojim - poručila je pevačica.

Autor: M.K.