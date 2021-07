GOCA BOŽINOVSKA IMALA JE 2 SVEKRVE! Pevačica sada otkrila kako se slagala sa Šijanovom i Vučkovićevom majkom! (FOTO)

Ove detalje javnost nije znala!

Pevačica Goca Božinovska otkrila je kako se slagala sa svekrvama svojih muževa.

Pevačica je priznala da je sa obe svekrve imala dobar odnos, što je mnoge začudilo.

"Imala sam dve svekrve, ja sam ih obožavala. Jedva sam čekala da ustanem i da pijemo kafu ujutru, pričam za Zoranovu mamu. Ja sam je obožavala, meni se žene čude kada ja pričam o tome. Nikada mi se nije mešala, kako ću i šta da radim, šta da obučem, ja izađem u šortsu i nikad ništa", rekla je ona, pa dodala:

"Vučkovićeva mama, kada ja legnem, tada sam bila trudna sa Jelenom, kada spavam ona iznese stolicu ispred i kada neko nailazi da me ne probude kaže: 'Pst, spava snajka.' Toliko."

"Moj muž mi je rekao da nikada u životu ne povredim njegovu majku, da ima svoje mane i nije idealna, ali je ona majka i kada nije u pravu treba on to da reši, da kažem njemu", zaključila je Goca nedavno u emisiji "Magazin IN".

