TRAGIČNO PREMINULA GLUMICA JE ZBOG NJEGA PALA U DEPRESIJU I ODALA SE POROCIMA! Najveća ljubav Sonje Savić nastradala je u oluji! (FOTO)

Tuga!

Glumica Sonja Savić često je bila neshvaćena i smatrana je čudnom, a život joj je često zadavao bolne udarce.

Iz rodnog Čačka došla je u Beograd kako bi se posvetila glumi koju je silno obožavala i upisala je Akademiju u klasi profesora Minje Dedića, zajedno sa Žarkom Lauševićem, Branimirom Brstinom, Zoranom Cvijanovićem, Svetislavom Goncićem i drugima.

Vremenom je počela da se druži sa muzičarem Milanom Mladenovićem i sastavom popularnog benda “EKV” i pričalo se da je upravo tada prvi put došla u kontakt sa narkoticima.

Osim toga, tada je upoznala i svoju najveću ljubav, džez muzičara Vlajka Lalića, a pričalo se i da je maštala o tome da se uda za njega.

Stoga je često govorila da joj je jedan od najtežih trenutaka u životu, pored smrti oca, bio dan kada je Vlajko tragično nastradao. Naime, njegov jedrenjak je, usled velike oluje, potonuo te 1990. godine, a Sonja je mesecima nakon toga bila u depresiji.

Odmah nakon toga otišla je u Sloveniju gde je ostala skoro 10 godina, a onda se vratila u Srbiju kako bi nastavila sa snimanjem filmova, ali je snimala dosta manje nego ranije.

Kako se pričalo, upravo tada je zapala u probleme sa konzumiranjem kokaina i heroina. Tokom jednog intervjua otvoreno je rekla da bi najviše volela da radi čiste glave i čistog srca, ali da je problem to što kamera sve vidi.

-Ne, nisam konzumirala, osim u društvu u kojem se konzumiralo uz alkohol. An ženeral! Jedino kanabis može da me pomeri u neke više sfere i da me otvori za slavljeničko osećanje ovog bednog i jadnog sveta. Ovde se protura đubre od droge kao narkotički trend. Ambrozije su se koristile za ceremonije u starim civilizacijama za najviše aristokratske rodove – rekla je Savićeva jednom prilikom.

Autor: M.M.