Bivši cimeri Dragane i Eda razvezali jezike!

Juče je kao bomba odjeknula vest da su se Dragana Mitar i Edis Fetić pomirili, o čemu je Pink.rs prvi pisao, a naša ekipa došla je i do ekskluzivnih paparaco snimaka i fotografija iz Novog Pazara na kojima se vidi kako njih dvoje tamo zajedno uživaju.

Ovim povodom oglasili su se bivši zadrugari, a Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića za naš portal otkriva da su Edo i Dragana sve vreme obmanjivali javnost.

- Nisam pročitao to da su se pomirili i da su u Novom Pazaru, ali ja sam ubeđen da oni zapravo nisu nikad ni raskidali. Oni igraju igru... Ja znam da je Edo zaljubljen u Draganu do ušiju. Edo ne bi javno prevario ženu i razveo se od nje da se nije opasno zaljubio u Draganu. Tako da za mene to pomirenje sada nije ništa novo. Sve je jasno kao dan, Edo ima jake emocije i ne može one bez Dragane. Njemu je Dragana bacila magije, očarala ga je svojim međunožjem. Dragana je svojim magičnim međunožjem opčinila Fetića.

- Preslatki su, ja ih obožavam. Sada od vas čujem da su se pomirli i baš mi je drago, podržavam ih. Održavam kontakt s njima, ali nismo se čuli dugo zbog obaveza u poslednje vreme - poručio je Branislav Radonjić Brendon.

- Iskreno, ne zanima me ko se sa kim tu je*e - bilo je sve što je Zorica Marković imala da poruči o pomirenju Dragane i Eda.

Povodom pomirenja Eda i Dragane oglasio se i Marko Đedović, a šta je on imao da poruči o ovoj temi možete pročitati u nastavku:

Autor: M.K. ; M. M.