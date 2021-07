IZA KULISA! Ovu RASPRAVU Aleks i Janjuša niste mogli da vidite uživo u programu! Nisu se nadali da ih budno oko Pink.rs-a prati u stopu! (VIDEO)

Tenzija dostigla vrhunac!

U sinoćnoj emisiji ''Narod pita'', prvi put nakon ''Zadruge 4'', u kojoj su imali turbulentan ljubavni odnos, brojne izlive ljubomore, emotivna priznanja, pa na kraju i venčanje. Aleksandra Nikolić Aleks i Marko Janjušević Janjuš našli su se oči u oči pred milionskim auditorijumom televizije ''Pink''.

Ovom prilikom na vrućim stolicama pred sudom naroda otkrili su sve o svom odnosu, što ste mogli da pratite uživo u programu najgledanije televizije.

Jasno se videlo da su Aleks i Janjuš zadržali lepo mišljenje jedno o drugom, a Pink.rs vam donosi sve ono što niste mogli da vidite uživo u programu.

Naime, dok je Janjuš većinu vrema proveo gledajući u telefon, Aleks mu je prišla da vidi šta on to gleda, nakon čega je došlo do blaže rasprave.

Šta si ti izjavio malopre? A i ono sinoć? Je l sam ja nešto izjavila? - negodovala je Aleks.

Detaljnije pogledajte u videu ispod:

Autor: M.M.