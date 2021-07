Sudbonosno ''DA'' izgovorila mu je još pre tri godine!

Milica Mandić danas je osvojila još jedno zlato na Olimpijadi, prvo za Srbiju ove godine. Podsetimo, ona je i 2012. godine ostvarila veliki uspeh i stigla do zlatne medalje.

Mandićevoj je ovo i poslednja borba u karijeri, pošto je najavila kraj karijere posle Olimpijskih igara u Tokiju.

Ljubav je svakako jedan od njenih najvažnijih prioriteta. Ona je već osam godina u vezi sa Markom Đuričićem, koji je takođe tekvondoista. Oni su se i upoznali tako što su zajedno trenirali u tekvondo klubu Galeb, kod čuvenog trenera Dragana Galeta Jovića.

Milica je pre tri godine izgovorila "da" svom izabraniku, a nakon što završi karijeru posvetiće se svom privatnom životu.

Ljubav između Milice i Marka planula je na prvi pogled, a on je njena najveća podrška tokom karijere.

- Ne volim mnogo da pričam o tome, ali nas dvoje smo već dugo zajedno, vereni smo i to bi bio neki logičan sled okolnosti i svega što se dešava. Iskreno, može se reći da jedva čekam taj drugi deo života posle sporta.

- Imam nekoga s kim da delim sve. On me razume u potpunosti. Pored karijere, to mi je najlepši deo ovog posla, jer zajedno treniramo, podržavamo jedno drugo i pobeđujemo. Koliko je on mene usrećio, toliko sam i ja njega - rekla je Milica svojevremeno.

Milica je jedna od najlepših srpskih sportistkinja, o čemu svedoče i njene privatne fotografije. Ali, koliko muškarci zavide Marku na tome što je osvojio Milicu, toliko i njoj zavide žene zbog Markovog izgleda.

On redovno trenira, a rezultat toga su i moćni mišići koje često pokazuje na svom Instagram profilu. Pored toga, veliki je Srbin, koji propagira borbu za Kosovo, a ljubitelj je i četničkog pokreta, pa se i slikao sa karakterističnom šubarom sa kokardom, koju su svojevremeno nosili četnici.

Takođe je i veliki navijač Crvene zvezde, čije utakmice posećuje zajedno sa Milicom.

Autor: M.M.