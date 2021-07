CECA SE OBRATILA MILICI MANDIĆ, nakon osvajanja zlatne medalje u Tokiju! Muzička zvezda je za našu ŠAMPIONKU imala samo jednu poruku, I TO MISLI CELA SRBIJA!

Ponos cele nacije!

Tekvondistkinja Milica Mandić danas je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, a među brojnim javnim ličnostima koje su joj čestitale istorijski uspeh je i Ceca Ražnatović.

Ceca se odmah nakon trijumfa Milice Mandić oglasila na Instagramu. Ona je podelila fotografiju srpske sportistkinje, i označila je u objavi, uz poruku:

- Ponos naš.

Uz objavu, Ceca je podelila i numeru "We are the champions", grupe Queen.

Poznato je da se pevačica i te kako raduje uspesima srpskih sportista, te da ne propušta priliku da im javno uputi čestitke.

Autor: M.K.