Pre nekoliko nedelja domaću javnost potresao je skandal koji se dogodio u jednoj beogradskoj teretani, kada je na devojku, zaposlenu u istoj, fizički nasrnuo muškarac, kog je iz objekta izbacio pevač Sloba Radanović.

Aleksandar, vlasnik teretane u kojoj je izbio incident, u emisiji "Amidži šou" osvrnuo se na nasilje koje je njegova radnica doživela od strane vežbača, koji je sada iza rešetaka.

- Sada je sve u redu, hvala Bogu. Uhapšen je ovaj nasilnik, da ga nazovemo kulturno... Desila se situacija koja je svima poznata. U tom momentu je Sloba bio udaljen tridesetak metara, trenirao je, i kada je čuo, on je doleteo i podigao ga, izbacio napolje. Reakcije ljudi su bile "zašto neko ranije nije reagovao", pa da to objasnimo ljudima - ne možemo uticati na druge ljude. Sloba i još jedan vežbač su jedini reagovali u tom momentu, ali opet ne možemo promeniti svest određenih ljudi, to je od individue do individue - objasnio je Aleksandar, a potom je i Sloba ispričao svoju verziju priče.

Ja nisam znao šta se dešava, ja sam skroz bio u drugom delu teretane. Čuo sam neku galamu i vrisku, došao sam do pulta, pitao šta se dešava i jedan dečko mi je rekao da ovaj napada tu devojku. Ja sam momentalno ga uhvatio i izbacio napolje. Rekao sam mu:"Treba da nađeš nekog ravnog sebi". Ja prvo nisam ni znao da je udario devojku, devojka se tek posle zaplakala i rekla mi je...

- Čim je čuo šta se dešava, on je doleteo jedini - istakao je Aleksandar.

Neko je spomenuo da mi pravimo neki marketing meni ili teretani... Ne treba takav marketing ni meni, ni njima, to su budalaštine. Bilo je tu ozbiljijih ljudi koji su me razočarali, posmatrali su to nemo, okrenuli glavu na drugu stranu. Uradio sam nešto što mi je moj ljudski instikt rekao. Šteta što nisam naišao ranije, verovatno bih pokušao da sprečim to - dodao je Sloba za kraj.

Autor: D.T.