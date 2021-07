'BIO JE SKEPTIČAN I LJUBOMORAN...' Čorba upoznao Teodoru sa sinom Despotom, evo kako je sve prošlo (VIDEO)

Ljubav Teodore Bilanović i Milana Jankovića Čorbe opstala je i posle "Zadruge", a o tome kako funkcionišu nakon izlaska iz rijalitija iskreno su govorili za naš portal.

Njih dvoje gostovali su sinoć u emisiji "Narod pita", a za Pink.rs priznali su koliko im je odmor, na kojem su bili s Čorbinim sinom Despotom, prijao.

- Došli smo pre dva dana iz Crne Gore, bili smo tamo desetak dana da vidimo Despota, posle deset meseci... Čim me je video, pitao me je:"Tata, je l si ti stvarno izašao iz televizora?", rekao sam:"Da, stvarno sam izašao!" Upoznao sam ga sa Teodorom, prva dva dana je bio malo skeptičan i ljubomoran jer sam na neki način posvećivao pažnju i Teodori, kroz neka pitanja... - priznao je Čorba, a onda je i Teodora ispričala kako je proteklo upoznavanje sa sinom njenog emotivnog partnera.

To je i normalno. Nisam ga forsirala, već sam išla polako sa njim, kako on, tako i ja. Super smo se zbližili... A i ja sam dete u duši, mislim da smo se dobro spojili.

Teodora i Čorba bili su zajedno i pre ulaska u rijaliti, a sada, nakon izlaska iz istog, zaključuju da se njihov odnos ranije i sad ne može uporediti.

Ne može da se uporedi, pre nismo provodili puno vremena zajedno, a jako smo se vezali u rijalitiju tako da nakon rijalitija i dalje se trudimo da se prilagodimo novom životu. Okej nam ide, tu su i ljudi, pitanja, potpitanja, ulica...

- Ima malo stresova, ali mislim da mi to lagano rešavamo. Sve je to nestalo kad smo izašli, ne treba uopšte da se osvrćemo na to, bilo je, prošlo je. Fokusiramo se samo na našu vezu. Za sada super funkcionišemo - kaže Teodora.

Na pitanje sa kojim zadrugarima su ostali u kontaktu posle rijalitija, njih dvoje kažu:

- Čujem se sa Paulom i Monikom, to su jedina dva zadrugara sa kojima sam u kontaktu - priznaje pevačica, dok reper kaže da se ne čuje sa Kristijanom Golubovićem, svojim najboljim prijateljem iz rijalitija, baš često.

Ja se čujem sa Borom, Matorom, oni su mi ostavili dobar utisak u rijalitiju. S Kristijanom se povremeno čujem, to su te tri osobe. Kristijan je verovatno sad malo zauzet, pa se malo manje čujemo.

Autor: A. N., D. T.