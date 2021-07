Emotivno!

Pevačica Goca Božinovska bila je velika ljubav Zorana Šijana, koji je je ubijen pre 22 godine. Jedan od žestokih momaka beogradskog asfalta, ubijen je 27. novembra 1999. u Beogradu. Šijan je tada imao samo 35 godina, a njegovo ubistvo do danas nije razjašnjeno, dok se o motivima samo spekuliše, a pevačica je, govoreći o Šijanu, rekla kako bi sve menjala samo da je on danas živ, bez obrzira na probleme koje su imali i koji su ih doveli do razvoda.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koja je samo još jedan dokaz velike ljubavi koja je krasila estradno nebo dugi niz godina. Naime, u pitanju je fotografija sa letovanje, na kojoj par, tada mladi i ludu zaljubljeni, poziraju pred kamerama i razmenjuju nežnosti. U prvom planu stoji Božinvoska, koja je u kupaćem kostimu pokazala zategnutu liniju, a iza nje stoji Šijan, držeći je u svom naručju.

Emotivna fotogafija uspela je da razneži sve, a podsećanja radi, Goca i Zoran imaju dvoje dece. Nakon njegovog ubistva, sav teret njihovog odgajanja i vaspitanja spao je na pevačicu. Iako su u periodu njegovog ubistva već bili razvedeni, Šijan je veoma pomagao Goci u svemu oko njihovih naslednika.

Autor: P.R.