Iznela sve što zna!

Ljubavni život Darka Lazića i dalje je u centru medijske pažnje, a ovog puta razlog za to je svađa njegove bivše verenice Marine Gagić i sadašnje devojke Barbare Bobak.

Mediji su juče pisali o Marininom pozivu pevačici u kojem joj je oštro zapretila da ne uzima njenog sina u usta i da će sa Darkom moći da spava još neko vreme, dok je ne zameni drugom, novom devojkom. Darko se povodom njihove rasprave ne oglašava, pa smo i mi tokom jučerašnjeg dana bili uskraćeni za njegov komentar. I Barbara kao da se zavukla u mišju rupu, bar kada su mediji u pitanju, pa se i ona ne javlja, niti odgovara na poruke koje pročita. Ali, zato, lumpuje s dečkom i sve to kači na društvene mreže kako bi, kako kažu izvori, isprovocirala Marinu. Barbara je pre dve večeri postavila snimak sa Darkom sa jedne proslave i tagovala ga uz postavljeno srce. To je znak da gaje emocije jedan prema drugome, što se sigurno Gagićevoj ne dopada, jer uporno tvrdi da je njenom bivšem Bobakova samo još jedna u nizu.

I dok par ćuti o njihovoj vezi, ali i o Darkovoj bivšoj, Marina poručuje da je više nikakve priče ne zanimaju, jer joj je bitan samo sin kome je je maksimalno posvećena. On ističe da su mnoge priče koje se pojavljuju u poslednje vreme neistinite, ali je i Barbari dodelila tituču "šatro devojka".

- Oboje su mi podjednako nebitni. Ne mislim o njima. Meni je za razliku od nekih dete najbitnije, tako će i ostati. Pozdrav! - rekla je Marina.

S druge strane Lazićeva majka Branka tvrdi da ne zna ništa o svađi bivše i sadašnje snajke.

- Ne bih ja da komentarišem Marinin i Barbarin odnos. Svaku Darkovu odluku poštujem, ali ja tu devojku ne poznajem pa nemam ni mišljenje o njoj. Sin me još uvek nije upoznao sa njom. Ne bih da komentarišem ni Darkov i Marinin odnos, oni su se razišli, to je njihova stvar. Znam da je on Alekseju dobar otac, i vi kada ste bili kod nas videli ste da je Marina dovela dete i da su normalno pričali. Darko je njoj davao novac do sada, to sigurno znam, nije joj uplaćivao na račun nego joj uvek sve davao na ruke. Ne znam, iskreno kakve su to sada priče i o čemu se radi, to su njihovi odnosi, ali ono što znam je da je on zaista dobar i odgovoran otac prema sinu - rekla je Lazićka.

Inače, već nedeljama se može čuti u javnosti da Lazić ne viđa dete i ne daje novac za njega oko čega se dogovorio sa Gagićevom zbog čega je ona protiv pevača najavila tužbu.

Autor: M.K.