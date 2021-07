Ovo se ne propušta!

Kao što ste već navikli, i ova noć uz televiziju ''Pink'' biće uzbudljiva. Naime, večeras će se u vašoj omiljenoj emisiji ''Narod pita'' na vrućim stolicama pred sudom naroda naći dva jaka rijaliti igrača koja su svojim učešćem, i te kako, obeležili ''Zadrugu 4''.

Pobednica Nadica Zeljković i Filip Car večeras će na svojoj koži pred milionskim aditorijumom najgledanije televizije osetiti sud naroda.

Oštar jezik, vedar duh i jasan stav koji se nije libila da glasno iznese pred svima za crnim stolom, obeležili su učešće najpoznatije konobarice u regionu i doveli je do pobede. Nama ostaje da pratimo večerašnju emisiju i vidimo šta će to Nadica imati novo da kaže, a možda i otkrije nešto iz poslednje sezone Zadruge što do sada nismo znali.

Filipovo učešće obeležile su brojne ljubavne zavrzlame, u koje se upuštao iz dana u dan. Po izlasku iz rijalitija on je obnovio vezu sa Minom Vrbaški, ali romansa nije dugo potrajala. Večeras ćemo saznati sve o ljubavnom životu bivšeg zadrugara.

Vaš domaćin ove noći biće atraktivna plavuša Ivana Šopić, a vi ne propustite priliku da se uživo uključite u emisiju putem telefona 0677/300-300 i Nadicu i Cara pitate sve ono što ste oduvek želeli!

Autor: M.M.