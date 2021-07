TOP 5 NAJVEĆIH GRUDI NA ESTRADI! One su vlasnice dubokih dekoltea zbog kojih PADAJU VILICE, a ONA je morala da ih smanji zbog zdravstvenih problema! (FOTO)

Ponosne vlasnice bujnih poprsja!

Dame sa naše javne scene veoma su atraktivne, ali retko koja se može pohvaliti da je na njoj sve prirodno.

Naime, mnoge od njih imaju urađene silikone, te retko ko odoli trendu uvećanja poprsja. Samim tim neretko im je dekolte u prvom planu.

Ipak, ima i onih kojima je ogromne grudi dala majka priroda, a jedna od njih je pevačica Dragana Jana Todorović. Ona godinama važi za vlasnicu najvećih grudi na estradi.

Jana zbog velikih grudi ima problema sa kičmom zbog čega je otišla da smanji poprsje.

- Najzad sam naterala muža da me pusti da odem da smanjim grudi. Godinama trpim bolove u kičmi! Nekada me boli i desno rame, a to mi pravi ozbiljne probleme kada pevam - rekla je ona jednom prilikom.

Svetlana Ceca Ražnatović isto se može pohvaliti ogromnim grudima, a njene dekoltirane odevne kombinacije gotovo da bacaju muškarce u trans.

Dara Bubamara se zbog veličine grudi često nalazi na meti kritika, ali ona ne deli mišljenje sa većinom već ponosno ističe ono sa čim raspolaže.

Vlasnica dekoltea koji sigurno mami uzdahe je i Katarina Grujić. Pevačica nas često počasti fotografijama u kupaćem kostimu i ne stidi se da stavi svoje grudi u prvi plan.

Katarina Kaja Ostojić iznenadila je fanove na Instagramu kada je objavila neke od poslednjih fotografija na kojima je istakla bujno poprsje, a mnogi su prokomentarisali da i te kako ima šta da pokaže.

Autor: M.M.