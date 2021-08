IMALA JE 47 SINOVA I SAMO JEDNU ĆERKU! Evo kako izgleda i čime se bavi JEDINA naslednica Esme Redžepove! (FOTO)

Ćerka velike estradne umetnice krenula je stopama svoje majke.

Esma Redžepova, čija smrt je pre 6 godina potresla domaću javnost, bila je poznata po humanitarnom radu i velikoj ljubavi koju je nesebično pružala svojim naslednicima. Naime, Esma je imala čak 47 usvojenih sinova i jednu ćerku. Esma je Eleonoru Mustafovsku usvojila pet godina pred smrt.

Pokojna pevačica je bila oduševljena Eleonorom i za nju je imala samo reči hvale.

- Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu ESRA u Skoplju. Sledeće godine diplomiraće solo pevanje, a već tri godine članica je “Esma’s Banda”, koji me prati – govororila je kraljica romske muzike.

Eleonora po završetku školovanja počela da gradi muzičku karijeru i publici se pre nekoliko godina predstavila pod umetničkim imenom Malisha.

Mlada pevačica nije krila da joj je smrt majke veoma teško pala:

- Njen odlazak me je rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem da živim normalno i nastavim dalje. I dalje verujem da me čuva sa neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama - rekla je ona.

Podsećamo, Esma Redžepova preminula je u decembru 2016. godine u 73. godini nakon kraće bolesti. Pored bogate muzičke karijere, mnogima će ostati upamćena kao jedan od najvećih humanitaraca današnjice, budući da je tokom karijere duge više od 50 godina usvojila četrdesetosmoro dece o kojima je brinula tokom čitavog života.

