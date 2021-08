Ovo je istina o njihovom odnosu!

Folk pevačica Dara Bubamara ovo leto provodi radno - u jednom popularnom klubu u Požarevcu zatekla ju je i ekipa "Premijere", kojoj je priznala da, kada nije na sceni, uživa sa sinom Kostom koji joj je najveće bogatstvo.

Svaki put kad idemo zajedno on me onako zagrli i kaže:"Mama, Bože, vidi koliko sam viši od tebe", ja kažem:"Hvala Bogu da si viši, mama bi želela da budeš i dva metra!" Presećna sam kakav je, hvala Bogu... I ja kažem - to je sve od Boga! Kako radiš u životu, tako ti se vraća... Moja najveća sreća je da imam divnu porodicu, divnog bivšeg muža, divnog dečka, divnog sina, publiku koja me prati... - ponosno ističe Dara.

Na pitanje zbog čega je na nastupima nikada ne prati dečko Marko, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao Toni, pevačica objašnjava:

On je potpuno drugi tip, voli da trenira, ima puno svojih obaveza, legne ranije, nešto ne voli klubove što je meni okej. Ne meša mi se u posao, ja se njemu ne mešam u posao, ali zato smo uvek zajedno na odmorima... Kad neko hoće, kad neko želi može da nađe vremena svaki dan - objašnjava pevačica, koja je novi odmor odložila za septembar, zbog unapred zakazanih nastupa koje ima.

Autor: D.T.