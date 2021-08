Izvor: Pink.rs/24sedam, Foto: E-Stock/Masanori Yoshida, Printscreen YouTube/ Hold Me Right Film, Tanjug/Andrija Vukelić | |

Oštra!

Beogradsko Apelaciono tužilaštvo odbacilo je prigovor advokata Danijele Štajnfeld na rešenje o odbačenoj krivičnoj prijavi protiv glumca Branislava Lečića, koga je glumica u martu prijavila za silovanje. Glumac je sada pravosnažno oslobođen, a tim povodom se oglasila i glumica Lidija Vukićević.

- Jedino smo Eva Ras i ja reagovale tada i rekle da se ne sudi čoveku pre suđenja. Od svih kolega i svih glumaca, jedino nas dve. Javno sam tada stala u njegovu odbranu i ovo sada mi je satisfakcija. Doduše, nisam tvrdila da Lečić sigurno nije kriv, samo sam istakla da se ne treba čoveku suditi pre suđenja. To mi je strano, narod je amorfna masa koja sudi i koja sama donosi zaključke. Oni se bave tuđim životima jer nemaju svoje, to je sramno. Govorila sam još tada da znam Leku kao divnog čoveka i da ne verujem u to. Muka mi je od tih koji osuđuju i etiketiraju, a sve su, tobože, vernici. Sto posto sam bila sigurna da Leka nije kriv jer mi je u toj priči bila hiljadu i jedna nelogičnost. Nemoguće da žena prijavi silovanje posle devet godina, i to pre svega toga snimi film na tu temu?! Potpuna nebuloza. To je toliko bilo neuko. Uostalom, zar nisu njeni roditelji primetili kada je silovana došla kući ili se nije potresla pa nisu primetili? To mi je neshvatljivo - kaže Vukićevićeva.

Lidija je potom prokomentarisala post Danijele Štajnfeld, koja je napisala da je upravo ćutala devet godina, strahujući od ovakvog ishoda.

- Ona je jedina pametna, a naše sudstvo ne valja ništa, a da ne govorim tek o Leki! Pa ne može ona da bude jača od države. Šta je toj devojci. Mislim, ne osuđujem, ali mi smo pravna država. Te tek “obožavam” što odu iz naše zemlje, a onda je “pljuju”, pa valjda je naše sudstvo relevantno – kaže Lidija koja je kada je Danijela optužila Lečića za silovanje bila žestoko osuđena u javnosti jer je izgovorila rečenicu – “Što ja nisam bila silovana?” Ova opaska dočekana je tada na nož, međutim, glumica i danas stoji iza ove svoje izjave.

- Čak sam i tada rekla “Kako to da mene niko nije silovao?” Nije tada bilo ništa drugačije nego sad. Onda su me svi napali na Tviteru! Ali morate da imate nešto u glavi da biste trajali. Možda se tu nešto desilo iz uzajamnog dejstva ili je ona računala da će nešto da dobije. Neka se dokaže istina, ne tvrdim ništa kategorički - kaže Lidija, a potom upućuje savet mlađoj koleginici.

- Ja tu devojku ne poznajem, nikada je nisam videla, ali joj želim sve najbolje. Želim joj da joj se takve stvari ne dešavaju ali isto tako i da svoj život vodi na pravi način - završava glumica.

