DRAGANA I EDO ZAJEDNO ODLAZE IZ SRBIJE: Bivša zadrugarka priredila ŠOK IZNENAĐENJE svom dečku, a tek da vidite njegovu reakciju... (FOTO)

Nakon što smo obelodanili da je došlo do pomirenja nekadašnjih ljubavnika Dragane Mitar i Edisa Fetića, oni se više ne kriju.

Naime, budući da su se nebrojano puta do sada mirili, a potom ponovo raskidali, Dragana i Edo, bivši učesnici "Zadruge" su ovaj put, nakon pomirenja, rešili da o svojoj ljubavi ćute, kako se nešto ne bi izjalovilo, ali smo im planove pokvarili kada smo ih uslikali u Novom Pazaru.

Otkada su shvatili da više nema potrebe da se kriju, Dragana i Edo jedno drugom non-stop izjavljaju ljubav putem društvenih mreža. Svakodnevno pljušte skupoceni pokloni kojima se hvale na Instagramu, a sada je usledilo novo iznenađenje.

Naime, Dragana je podelila slike pasoša na Instagramu i označila svog emotivnog partnera kog je upitala da li je spreman, nakon čega joj je on stavio do znanja da i te kako jeste. Gde će se to uputiti, ostaje da saznamo.

Autor: D.T.