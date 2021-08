'PLAKALA SAM SVAKODNEVNO!' POTRESNA ISPOVEST MILICE KON: Voditeljka otvorila dušu nakon operacije TUMORA DOJKE!

Otvorila dušu!

Milica Kon, voditeljka televzije Pink, nedavno je operisala levu dojku, zbog promene koja joj je uočena, te je hitno poslata na operaciju, a sada se oglasila za medije i otvorila dušu otkrivši sve detalje problema s kojim se suočila.

Hrabra Milica govorila je kako je prošla kroz ceo proces, ko je sve bio uz nju, ali je otkrila i koji su joj bili strahovi i kako se sa njima izborila.

Ja nisam bila bolesna, nisam bolesna niti sam bila. Ja sam bila na jednoj redovnoj kontroli grudi, gde je došlo do neke promene nečega što smo mi već pratili i samim tim je preporučeno da ja po hitnom postupku odem na magnetnu rezonancu, kod hirurga jer je došlo do neke čudne promene i nije moglo da se ustanovi tačno šta je, u suštini sve je okej, ali da ne nagađamo. Tako da ni jednog momenta ja nisam bila bolesna - rekla je Milica i dodala da su rezultati koje je dobila pre tri dana pokazali da je sve u najboljem redu, te da jeste bila uplašena u početku, ali da nije želela da uzima ni jedan drugi scenario u obzir.

Otkrila je i da je to veče suprugu Marku odmah rekla šta se dešava, kao i da decu moraju da sklone, a da je on bio uz nju svaki dan, kao njena najveća podrška u svemu, ne samo u ovome, te da se trudio da je uvek izvede, nasmeje i oraspoloži, a da je ona kako kaže, plakala samo jednom dnevno i to deset minuta.

Kada mi se jave stari strahovi. Moja mama je imala tri puta karcinom dojke, tako da sam ja samo rekla ’’Ja nisam moja mama, ja ne prihvatam i ne pristajem da budem bolesna,’’ i onda ti se javi taj strah, daš deset minuta, malo se isplačeš i kažeš ne! Ovo si ti, samo pozitivno, jer je jako važno u tim momentima da ne padneš i da ne upadneš u tu zamku, da te ne povuče taj strah dole, onda nastaju filmovi u glavi - iskrena je Milica koja je dodala da kada se našla u bolnici i na operacionom stolu sve se promenilo i umirilo:

Desio se zen, ja sam se tu potpuno opustila. Onog momenta kada su oni mene ujutru u sedam primili, ja sam bila kao u banji, kao na odmoru, više nije bilo ni panike ni nervoze, tu sam se opustila, tu sam osećala da sam bezbedna da sam sigurna, sad će to da se reši i gotovo.

Priznaje da su joj pravi prijatelji bili podrška, a da sa onim "lažnim" odavno više nije u konataktu.

Ja sam te osobe sve likvidirala pre pet i deset godina, tako da ja te osobe više nemam. Sada mi se pojavljuju nove osobe koje su me iznenadile, na primer moja drugarica Mona kada je čula da ja plačem rekla je ’’Ja ne dozvoljavam da ti plačeš, dolazim po tebe, idem sa tobom u bolnicu’’ i onda me je izvela na jedan divan ručak u 11 sati ujutru gde sam se ja napila. Tako da nemam te osobe koje mogu da me nešto razočaraju, ne, sad imam ljude koji mogu samo pozitivno da me iznenade - rekla je voditeljka, pa dodala da se nije okrenula zdravijim navikama, jer kako kaže, zdrav život je zamka:

Ne, nikako zdrav život. To je zamka, sad kao meni se nešto desilo, ja već govorim to je davna prošlost, to je bilo prošlo nedelje, kao da se nikad nije ni desilo. Sad ja da idem u neki veganizam, nešto kao ja menjam život, neću više jesti Mek, neću popiti piće, neću više uživati u životu... Ne, svakog dana maksimalno uživam u životu. Da li je to hrana, da li je to piće, neka šetnja, da li je provod, smeh.. Znači nema ja sad jedem semenke i samo se fokusiram na neko zdravlje, zdravlje je da nam bude lepo. Sve kreće iz okruženja, hrana da, ima i toga, ali džabe ti ako si negativan, ili sa pogrešnim ljudima ili ako si u stresu, sve to pada u vodu, bolje da jedemo pljeskavicu i da se smejemo i pijemo pivo i budemo vesele - a onda priznala i da ide na psihoterapiju, za koju smatra da je veoma važna i da je treba uvesti kao obavezan pregled, ali i šta kaže ljudima koji osuđujuće gledaju na sve to:

Pre svega ih pitam da li idu kod zubara, pa da li idu kod ginekologa, pa onda da li idu kod psihologa, meni je sve to jedan paket. Ako vodimo računa o nekoj dentalnoj higijeni, telesnoj, kupamo se, treba onda malo i um da očistimo, popričamo.. To tek dolazi i jako znači. Ja bih to uvela kao jednu obavezu i obaveznu stvar jednom mesečno , jednom u dva meseca - iskreno je rekla, te poručila svima da su redovne kontrole ključ svega.

Ono što je osnovno i glavno jeste redovna kontrola jer sve što se otkrije na vreme je rešivo.

Autor: P.R.