Otvorila dušu!

Sandra Rešić je bila bliska sa Nenadom Aleksićem Ša i Tarom Simov na početku rijalitija, da bi se kasnije nakon nekoliko sukoba prekinuli komunikaciju. Sandra je otkrila kako je protekao njihov susret nakon napuštanja Bele kuće.

Bila si prijatelj Tari i Ša i bila si upletena u njihovu ljubavnu priču, a posle si rekla da te je on izneverio kao prijatelj.

- Ja sam izabrala da ne komentarišem Taru previše jer je ona neko čiji je život i način života napravio od nje to što jeste, ne mislim samo na vaspitanje, već na komplet njeno ponašanje. Jako je mlada, ali mislim da živimo u takvom vremenu da se više ne opraštaju stvari i da to što si se vaspitala do pete godine to ti je to, pa šta ti Bog da. Sve van toga niti će se ispraviti, nego može da bude samo gore. Jesam Nenadu bila prijatelj i bila sam mu kao sestra. Mislim da se nikome od prijatelja i porodice nisam posvetila nekom u tom psihoanalitičkom momentu, kao što sam njemu. Postao mi je jako drag i mislila sam da će možda neki moj razgovor pokušati da mu pomogne jer je on bio u nervnom rastrojstvu od 10 meseci ukupno 11 meseci. Najviše sam se dala jer sam mislila da to radim za dobrobit svog pirjatelja. Na kraju se ispostavilo da je taj moj drug prošao pored mene, blago se osmehnuo, dok ga je devojka vodila za ruku. Kada su ga upitali: "Da li je istina da se nisi javio Sandri dan posle finala?" On je rekao: "Pa dobro, nije baš da joj se nisam javio, blago sam joj se osmehnuo."

Šta misliš zašto? Da li mu je Tara zabranila ili je možda saznao neke stvari nakon rijalitija, pa da je promenio mišljenje o tebi?

- Što se mene tiče nije imao šta da vidi. Sve što sam ja govorila u rijalitiju, govorila sam i njemu i javno za crnim stolom. Nisam bila ćoškara koja je išla i okolo pričala. On je moje mišljenje znao od samog početka. Ne mislim da je njemu Tara zabranila, mada moguće i da jeste, ne mogu da tvrdim ništa. Ne mislim da ima veze sa Tarom, mislim da ga je bilo sramota da me pogleda u oči. Bilo ga je sramota je je dan jedan pre tog čuvenog poljupca na superfinalu nasred scene govorio stvari koje je govorio i pisao: "Iv izvini, volim svoju ženu najviše na svetu i ostalo".

Autor: M.K.