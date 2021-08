Bivši zadrugar rešio da raskrinka Minu!

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića sinoć se uključio u emisiju ''Narod pita'' i tom prilikom otkrio određene detalje o novom dečku Mine Vrbaški, sa kojim se ona i pojavila u zgradi televizije Pink i kog je upoznala i sa Jovanom Ljubisavljević i Stefanom Karićem. Međutim, Mina se naljutila na svog prijatelja Miću zbog javnog iznošenja informacija o njenoj vezi i izabraniku, te ga je i okrivila da joj je time upropastio vezu.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Lepi Mića, koji nije štedeo reči kada je u pitanju Mina, te otkrio nove detalje o porodici njenog dečka.

- Mina se na mene naljutila, jer sam ja javno u emisiji otkrio ko je njen dečko. Ona je četiri godine imala seks sa raznim momcima na televiziji, a sada joj ovo smeta. Svi su oni bili diskutabilni momci, a sada ona meni zamera što ja kao prijatelj otkrivam da je našla pravog dečka. Ona je sama napravila frku koja ne postoji, umesto da i sama oktirje s kim je u vezi i gotovo. Mina pravi veštačku frku i dramu. Ružno je što ona sama nije rekla da je u vezi sa tako dobrim momkom, nego sam morao ja. Ja nisam ništa ružno rekao, rekao sam da momka poznajem, njegov otac je fan Zadruge, poznat je ugostitelj na Kosovu, tako sam ja njih i upoznao. To je divna porodica - rekao je Mića za Pink.rs i dodao da Minu zapravo boli Carevo zbližavanje sa Majom Marinković, te da zato pravi veštačku frku.

- Mina je i te kako ljuta na mene, rekla je da sam joj ja uništio vezu. Ja mislim da Mina nije ljuta zbog mene... Ja sam jedino rekao da poznajem dečka i da je to divna porodica. Mina pravi veštačku frku, izvini, Naomi Kembel, nisam te prepoznao! Ona je sinoć ispala vrlo bezobrazna. Njen glavni problem sinoć je taj što je Filip Car sinoć proveo divno veče sa Majom. To je njen problem. Ne može Mina tek tako da završi s nekim. To nju još boli. Sve to s Carem je veoma sumnjivo, ništa ja njoj ne verujem što se momaka tiče. Njoj niko ne može da uđe u glavu. Problem njene nervoze je to što je čula da je Car sinoć bio sa Majom. To je nju pogodilo, pa je iscenirala celu priču oko dečka... Ona kaže da sam ja njoj uništio vezu, ako sam ja onim što sam rekao uništio to njoj, onda jeb*m ja takvu vezu. Pravi veštačku frku gde je nema. Treba s ponosom da kaže da konačno ima normalnog dečka. Ako će sad da krije dečka, onda i ne treba da bude u vezi. Ona se ponaša kao da joj je dečko Marsovac. Mina sve namerno radi i ne treba ni da bude u takvoj vezi. Više mi je pun k**ac tog njenog šaltanja, a sve što ona radi, radi s nekom namerom. Sram je bilo što se koristi tako podlim i pokvarenim stvarima - poručio je bivši zadrugar.

Autor: M.K.