POSLAO VAŽNU PORUKU! Ognjen Amidžić izneo stav na Tviteru i izazvao lavinu reakcija! Dobio i PODRŠKU MNOGIH, evo o čemu se radi!

Jasan stav popilarnog voditelja!

Jedan od naših najboljih novinara i voditelja televizije ''Pink'', Ognjen Amidžić, na svom Twitter nalogu uputio je važnu poruku svim građanima Srbije.

- U Grčkoj, u koji god zatvoren prostor da uđete, kafić, restoran traže dokaz o vakcini. Zašto ne bi i kod nas - napisao je autor emisiji Admidži šou.

Popularni voditelj je ovim rečima jasno stavio do znanja svima da apeluje da se i u Srbiji što pre vakcinišu i građani koji to do sada nisu učinili, kako bi se život svih nas vratio u normalu i ne bi više živeli u strahu od koronavirusa.

Autor: M.M.