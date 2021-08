DOK MILICA MERKA NAMEŠTAJ ZA NOVI DOM, Bora Santana uživa na CRNOGORSKOM PRIMORJU, a evo i sa kim! Kemezova pala u zaborav?! (PINK.RS PAPARACO)

Uživa za sve pare!

Na Crnogorskom primorju u poslednjih nekoliko nedelja smenjuju se bivši zadrugari, a naša patrola je na licu mesta, te smo nekadašnje stanare Bele kuće pratili u stopu.

Ovog puta oštrom oku našeg paparaca nije promakao Bora Santana, kog smo uhvatili u jednom kafiću na plaži, gde je uživao u piću i ćaskanju sa prijateljima.

Naime, Bora je bio u muškom društvu, a u ruci je sve vreme držao mobilni telefon.

Podsetimo, iako su pred kamerama negirali pomirenje, Milicu Kemez i Boru Santanu smo pre sam njegov odlazak na more uhvatili kako zajedno odlaze do njenog stana. Naime, Bora je nakon emisije ''Narod pita'' došao po Milicu, a onda su se zaputili ka njenom stanu, međutim tada navodno, kako je Santana otkrio, nije došlo do pomirenja, a da li je bivši zadrugar potpuno zaboravio na bivšu ljubav, dok sa društvom uživa u Budvi, ostaje da vidimo.

Autor: M.K.