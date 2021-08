ESTRADA SE OPRAŠTA OD NOVICE NEGOVANOVIĆA! Potresne reči Lepe Lukić, Nikole Rokvića i Kebe LEDE KRV U ŽILAMA! (FOTO)

Tužan dan na muzičkoj sceni Srbije!

Harmonikaš i muzičar Novica Negovanović preminuo je u 76. godini. Poznati muzičar umro je od izliva krvi na mozak u kovid bolnici u Kruševcu.

I legenda narodne muzike Lepa Lukić neutešna je zbog smrti kolege s kojim je sarađivala decenijama.

- Prijateljica mi je javila tužne vesti, čula je na televiziji. Ja sam onda zvala Snežanu Đurišić, koja mi je to potvrdila, njoj je Sofra javio. Jako sam tužna, Novicu poznajem još otkad nisam bila Lepa Lukić, išli smo na audicije zajedno. Uvek smo osvajali prva mesta, on kao harmonikaš, a ja kao pevačica. Dugo je živeo u Čikagu, i ja sam boravila tad kod njega u kući. Skoro smo bili gosti u jednoj emisiji, on, Era Ojdanić, Milanče Radosavljević i ja, tad nije imao koronu sigurno. Nije tačno da je preminuo od korone, već od izliva krvi na mozak, ali morali su da ga prime u kovid bolnicu, takva je procedura - otkrila je Lepa i dodala da je šokirana vešću o smrti svog prijatelja.

- Po mnogo čemu ću ga pamtiti. Još sam u šoku, ne mogu da verujem da ga više nema. Jutros sam ga zvala na mobilni, ali on je još kod njega u bolnici sigurno. Nemam kontakt s njegovom suprugom, pa joj evo ovako, preko novina, izjavljujem saučešće - završila je pevačica.

Pored Lepe, od legendarnog muzičara oprostio se i njegov kolega i saradnik, Dragan Kojić Keba:

- Kompozitor, harmonikaš, pevač, čovek, jednom rečju briljantan. Vredan je večitog sećanja zbog svega. Novica Negovanović... Slava mu, i zemaljska i nebeska - napisao je Keba na svom Instagramu.

Pored Lepe Lukić i Dragana Kojića Kebe, od legendarnog pevača, potresnim rečima oprostio se i pevač Nikola Rokvić:

- Napustio nas je veliki čovek, jedan od najvećih umetnika narodne muzike! Čika Novica Negovanović… Kad umoran budem pao, kome šumiš oj Moravo, da ne pričam o Janjičaru… Hvala Vam za sve! S Bogom - napisao je Nikola Rokvić na svom Instagramu.

Autor: M.M.