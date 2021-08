SKANDAL! Bora Santana završio na gej aplikaciji! Bivši zadrugar VAN SEBE, besan kao ris zbog OVOG detalja preko kog ne može da pređe! (FOTO)

Poludeo!

Nakon što je odjeknula kao bomba informacija o fotkama Bore Santane na gej aplikaciji sa sve njegovim privatnim pravim brojem telefona, on se oglasio na svom Instagram profilu.

Santana bio veoma iznerviran, ali da je ubeđen da će se profil još danas ukloniti sa sajta.

On je rekao da ljudi odlično znaju ko je on, ali da mu je najviše zasmetala njegova fotografija sa bratancem koju su iskoristili ti koji su mu sve to namestili, kako on kaže.

- Ma iznervirao sam se baš! To će danas da se skine, ne znam odakle sad to, poludeo sam - rekao je Bora, pa dodao:

- Ja sam javna ličnost, naravno da će da se piše svašta, ljudi me gledaju 4 godine, znaju ko sam ja. Jedino što me je do srži zabolelo je što je iskorišćena fotografija gde držim bebu, nema smisla, tu sam poludeo. Svi znaju ko je Bora Santana, moji prijatelji, porodica, ljudi koji me vole, znaju da je ovo smešno, jedino me je izbacilo iz takta ta fotografija. Baš je bedno. Rešiće se to danas.

Autor: M.M.