OVAKO SU NASTALI ČUVENI 'JORGOVANI'! Vanvremenski HIT Merlina i Vesne Zmijanac i danas živi, a krije duboko značenje i simboliku!

Ideja o duetu došla je potpuno slučajno!

Izuzetno ekstravagantna, ali neverovatno popularna, Vesna Zmijanac je 80-ih i 90-ih godina prošlog veka žarila i palila estradnim nebom. Bez ikakve sumnje je možemo svrstati u rodonačelnike današnje estrade, prvenstveno zbog toga što je, po ugledu na svetski šou-biznis, postavljala standarde na domaćem estradnom nebu. Rečeno se odnosi na njene javne nastupe, scenski izgled, spotove.

Njen stvaralački opus broji 14 albuma sa kojih su se izdvojile mnoge nezaboravne pesme: “Nevera moja”, “Dođi što pre”, “Ne kunite crne oči”, “Kazni me, kazni”, “Sebi sam bila i rat i brat”, “Malo po malo”, ali pesma koja je obeležila njen život i karijeru savim sigurno je duet “Kad zamirišu jorgovani”, koji je snimila sa Dinom Merlinom. Ova legendarna pesma je objavljena na njenom albumu “Istina” 1988. godine, a zanimljivo, osim Merlina koji je napisao stihove i muziku za pesmu, na istoj je radio neprevaziđeni hitmejker Kornelije Kovač.

Jedna ljubavna priča, sagledana iz dve perspektive. Dva lirska subjekta u jednoj lirskoj drami. To je osnovna karakteristika ove pesme. Sva snaga dueta oličena je u njoj. Konstantno smenjivanje ili preplitanje njihovih glasova, koji se spajajaju u refrenu, samo pojačavaju poruku pesme.

Nekako naviknuti da nam pesme donose stanje duha samo jednog aktera ljubavnog odnosa koji je nesretno okončan, ovaj duet i danas, 30 godina od objavljivanja, predstavlja pravo osveženje baš zbog tog “iskaza” i nje i njega. Povređeni, slomljeni, ogoljeni, i jedno i drugo su iz veze izašli emotivno devastirani, jer su sve što su imali, znali i hteli, uneli su u tu ljubav, a za uzvrat su dobili prazninu, bol i ogorčenje.

Bez obzira na to, jedno drugom su ostali u lepom sećanju, te ih, još uvek, veže uzajamna ljubav. Kad najpre Merlin zapeva “Lako ćeš ti bez mene”, pa usledi Vesnino “Al’ kako ću ja bez tebe”, vidimo da su to zapravo sinonimi. Isto osećanje iskazano drugim rečima. “Kad dođu teški dani” koje zajedno pevaju, to samo potvrđuje.

Zanimljivo je bilo šta je sam Merlin imao da kaže o nastanku ove pesme:

- Do dueta je došlo nakon neuspešnog trećeg albuma. Dobio sam ideju da snimim duet, ali nisam znao s kim. I dok sam razgovarao s menadžerom u jednom lokalu o tome, kolega mi je dobacio: Vesna Zmijanac! Odmah smo se spakovali, krenuli za Beograd i upali u studio gde je Vesna snimala ploču. Nakon prvog slušanja Vesna je odlučila da snimi ovaj duet.

Da je pesma bez snage i emocije, ne bi 30 godina prkosila vremenu i zaboravu. Ne bi se pričalo o novoj verziji pesme, o tračku nove nade koja dođe kad zamirišu jorgovani…

Autor: M.M.