PREDUHITRILA GA JE! Tara Simov objavila FOTOGRAFIJE kojima je Ša pretio u emisiji 'Narod pita', pa DO DETALJA opisala JEZIVE SCENE njihovog raskida! A evo da li je došlo do FIZIČKOG OBRAČUNA! (FOTO)

Rat ne prestaje!

Nakon što je Marko Đedović u večerašnjoj emisiji "Zadruga - Narod pita" izneo detalje razgovora sa Tarom Simov, nakon skandaloznog raskida Nenada Aleksića Ša i nje, reper se uključio, pa javno izneo kompletnu priču, dok su na portalu Pink.rs objavljeni ekskluzivni jezivi snimci raskida.

Nenada je to dodatno razbesnelo, pa je pripretio snimcima koje on poseduje, a koji dokazuju da je tokom raskida došlo i do fizičkog obračuna. Međutim, Simova je rešila da ga preduhitri, pa je objavila fotografije izgrebanog repera.

Ovo je slike koje hoće da objavi, da ga preduhitrim! Kada muškarac legne na vas i vrišti dok vas stiska za obraze, šta biste uradili? - napisala je Tara.

Autor: M. I.