OTVORILA DUŠU NAKON DUŽE PAUZE! Jelena Rozga opisala IDEALNOG partnera, pa progovorila o ljubavnom statusu: Emocije sam trošila na pogrešne ljude!

Evo šta je sve otkrila.

Pevačica Jelena Rozga započela je svoju karijeru 1996. godine, kada je na Dori izvela pesmu „Aha” i osvojila drugo mesto. Iste godine, ona postaje pevačica grupe „Magazin” koja je doživela veliku popularnost i slušala se od Vardara do Triglava. No, 10 godina kasnije Jelena odlučuje da uplovi u solo vode i od tada pa sve do danas važi za jednu od najpopularnijih regionalnih pevačica.

Jelena je posle dužeg vremena dala intervju za jedan domaći portal i otkrila kako je provela poslednjih godinu i po dana, šta je radila, kakav je osećaj bio kada je opet stala pred svoju publiku, da li je emotivno ispunjena, ali i kako treba da izgleda njen idealan partner.

Aktivni ste na Instagramu i Vaša publika u poslednje vreme može ponovo da uživa u Vašem glasu, a šta je ono što je Jeleni obeležilo život u poslednjih godinu dana što niko nije znao?

Da, napokon nam se život koliko-toliko vratio u normalu, ponovo smo počeli da radimo i da imam nastupe u celom regionu i jako sam srećna zbog toga. Za mene nema veće sreće nego biti na bini i uživati sa svojom dragom publikom. A za vreme koje sam morala ostati doma… Pa uglavnom su to bile neke unutrašnje borbe i neizvesnost zbog situacije u kojoj smo se svi zadesili, trebalo je obraditi i procesuirati sve i bilo je momenata kada mi je bilo veoma teško kao i svima uostalom, ali možda mi je najteže palo što nisam mogla da nastupam, razdvojenost od publike i scene mi je izuzetno teško pala.

Da li ste srećni što ste napokon mogli da stanete na binu posle dužeg vremena i kakav je bio osećaj čuti publiku i osetiti tu energiju?

Neverovatan! Ja za muziku živim i taj momenat i tu energiju kada zapevamo svi uglas, ja na bini i moja publika. Nikad nisam slutila da će se dogoditi nešto što bi me udaljilo od bine, ali eto… Bitno je da se sada sve polako vraća i da nanovo mogu živeti svoj san.

Kada se vratimo na Vaše početke, poznato je da ste se bavili baletom, takoreći ste ples zamenili mikrofonom. Da li se ikada kajete zbog toga i da li ste u poslednje vreme zaigrali balet ili neku drugu vrstu plesa?

Naravno da se ne kajem, to je bio divan period mog života i pre svega koristan, jer me je naučio mnogo čemu a najviše disciplini. Mikrofon, muzika je ipak moja najveća životna ljubav ali život posloži nekako kockice da se ipak poveže sve što volite. Muzika bez plesa ne ide tako da je i taj deo i dalje u mom srcu i zaista nikad nemam osećaj da uopšte radim posao, već da živim svoj san.

Kada pogledate unazad, kakvo je bilo Vaše detinjstvo i da li postoji neka anegdota ili više njih koje se i danas prepričavaju iz tog perioda?

Detinjstvo je bilo lepo i bezbrižno, ali uz balet imalo je dozu discipline koja se morala poštovati tako da sam već u ranom dobu znala da moram ispunjavati svoje obaveze. To me je naučilo mnogim vrednostima koje sam kasnije u životu nastavila da negujem.

Odajete utisak veoma energične i uvek raspoložene žene, da li ste uvek takvi? Kakva je Jelena Rozga kada je neraspoložena?

Kao i svi ljudi, naravno da i ja imam žute minute, što bi se reklo. Čovek sam od krvi i mesa i ima dana kada me je bolje izbegavati (smeh). Šalim se, naravno, ali svi ponekad padnemo duhom, mada brzo mene to prođe. Nažalost, zbog štitne žlezde ne mogu uvek kontrolisati svoje hormone i sigurna sam da mnoge žene znaju o čemu pričam, ali generalno vas utisak nije prevario, mahom jesam raspoložena, energična, smejem se od srca i zaista svet posmatram kroz ružičaste naočare.

Naziv jedne od Vaših pesama je “Razmažena”, da li ste vi nekada bili takvi ili ste možda sada?

Nisam nikada bila razmažena, za sve što imam sam se u životu potrudila. Iza mojih uspeha stoji puno truda, rada, suza, neprospavanih noći i drago mi je da je taj put tako izgledao jer ga danas zbog toga možda još više cenim.

Emina Jahović je napisala pesmu “Moje proleće” koju ste na kraju Vi otpevali. Kakva je bila saradnja sa njom i da li ste i sada u kontaktu?

Sa Eminom sam imala divnu saradnju i u kontaktu smo, naravno. Obe smo znale da je to pesma za mene, dotakla je moju dušu na prvo slušanje i unela sam svaki deo sebe u tu pesmu te mi je postala jedna od najdražih.

Šta je najveći luksuz koji ste sebi priuštili?

Vreme i energiju koje sam potrošila na ljude i mesta na koja nisam trebala. Emotivna investicija je najskuplja stvar i najveći luksuz, zato ga treba čuvati.

U poslednje vreme, ali i tokom čitave Vaše karijere, ono što Vas je pratilo jeste da ste žena od stila. U čemu se najbolje osećate, da li je to haljina, farmerke, trenerka?

Osećam se dobro u svemu što je u skladu sa mnom. I na sceni i van nje. Volim u sve uneti dozu vanvremenske klasike ali sam kroz godine izgradila neki sopstveni stil koji negujem, pa i ako sam u haljini ili što vrlo često jesam – u farmerkama, volim da sam to ja i da se osećam udobno, dobro u svojoj koži.

Ne možemo, a da ne pitamo za ljubav, kakav je Vaš trenutni emotivni status, da li ste zauzeti ili uživate u životu bez muškarca?

Divno je kada imate nekoga da sa njim podelite sve, sreću, tugu, uspeh i neuspeh, ali ne smatram da je to jedino merilo za sreću, jer sreća dolazi iznutra i ukoliko ste ostvareni i ispunjeni neko će tu sreću samo dopuniti a ne činiti.

Kako izgleda Vaš idealan partner, kakve osobine mora da poseduje i čime može da Vas osvoji?

Bitno je da je duhovit jer se ja veoma volim smejati, da postoji poverenje i da imamo sistem vrednosti.

Da li mislite da ste svojim uspehom koji ste postigli na našim prostorima nekada odbili neke muškarce od sebe i ako jeste, kako gledate na njih?

Nikada nisam razmišljala o tome.

Nedavno su završene Olimpijske igre, da li ste ih ispratili? Koji je vaš omiljeni sport i za koji klub navijate?

Naravno da sam gledala koliko god sam mogla i iskreno sam se radovala svim našim uspesima. Ja uvek navijam za svoju zemlju i nije mi važno koji je sport u pitanju ili koja medalja.

Za kraj, šta je ono što Vas nikada niko nije pitao od pripadnika sedme sile, a Vi ste uvek želeli o tome da pričate?

Moguće je da postoje takva pitanja… Ali, sve dođe u pravo vreme i kada treba, pa možda i takva pitanja.

Autor: M. P.