Sumnjala je u njihovu ljubav od samog početka.

Nakon što je vest o razvodu Severine Vučković Kojić i Igora Kojića odjeknula kao bomba, za medije se oglasila i njegova baka Dobrija Kojić koja ima 84. godine. Igorova baka odlučila je da progovori o bivšoj supruzi svog unuka, ali nije imala lepo mišljenje o njoj.

Baka Dobrija govori da je Severinu upoznala tek prvi put kada su organizovali veliku svadbu, na kojoj je bilo oko 6 stotina zvanica, a potom je i prokomentarisala razvod.

- Šta me briga, nisu me ništa pitali ni kad su se uzimali. Na svadbi je bilo lepo što se tiče Draganovog troška. Odmah sam rekla da od tog braka neće biti ništa, da neće izdržati. Nije mi se svidelo Severinino ponašanje. Igor je doveo da me upozna, samo mi je dala ruku i više nije sa mnom pričala. Igor i Severina kupili su zajednički stan u Zagrebu - kaže Dobrija i dodaje istinu o tome da su Severina i Igor živeli u pevačicinom penthausu:

- To nije istina. Nemam dobro mišljenje o njoj. Neka su se rastali. On je mlad, može se oženiti još pet puta. Severina je u svibnju napunila 50 godina. Moj sin Dragan je celo bogatstvo dao za svadbu u Beogradu - govori Dobrija.

- Niko meni ništa ne priča niti me zanima. Sve čujem preko televizije i novina. Posvađali su se zato što je Severina htela voditi njihovo domaćinstvo. Htela je da lupa, da radi bazen po svom. Ne može tako - naljutila se Dobrija.

Autor: M.M.