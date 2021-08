ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA NIKOLE ĐORĐEVIĆA! Bivši zadrugar se odlučio na DRASTIČAN potez, sve više poznatih muškaraca radi OVO!

Da li vam se dopada novi izgled?

Kao što smo nedavno pitali, sve više poznatih muškaraca se odlučuje na to da svoju kosu ofarba u plavo. Poslednji u nizu koji su to uradili su suprug Aleksandre Prijović, Filip Živojinović, kao i popularni voditelj televizije Pink Ognjen Amidžić, koji je izgubio opkladu koju je napravio sa svojom suprugom, te je morao to da uradi.

Na ovu promenu odlučio i se atraktivni bivši zadrugar Nikola Đorđević.

I Nikola je svoju braon kosu ofarbao u plavo, a u nastavku ovog teksta možete videti kako mu plava kosa stoji.

Da li vam se dopada Nikolina transformacija?

Autor: M. P.