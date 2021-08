RADNIK IZ HOTELA OTKRIO DETALJE BJELOGRLIĆEVOG PREBIJANJA GAGE: 'Svi smo čekali fajront i da odu u svoje sobe, a onda je nastalo PESNIČENJE!' (VIDEO)

Vest koja je šokirala čitavu javnost!

- To se dogodilo pred fajront. Glumci i inače sede za raznim stolovima i tako razgovaraju, na daljinu. Tako su pričali i njih dvojica, a mi koji radimo ovde uopšte nismo primećivali to jer takva situacija se događa svaki dan. Ništa nije slutilo da će doći do sukoba. Svi smo očekivali da odu u svoje sobe. Odjednom smo i ovi za recepcije i drugi radnici videli pesničenje. To je kratko trajalo - ispričao jedan od radnika hotela.

Naime, glumac i producent Dragan Bjelogrlić biće u pritvoru do 25. avgusta u podne jer mu je zbog nasilničkog napada na režisera Predraga Gagu Antonijevića određen pritvor od 48 sati.

Policija je potvrdila da je dobila poziv oko 4.00 sata ujutru iz Hotela "Ambasador" u Nišu, a inspektori u civilu su ga automobilom "Punto" sproveli u stanicu policije.

Kako saznajemo, Bjelogrlić je dobro i mirno prihvatio to što da se nađe iza rešetaka. Na izlasku iz stanice policije rekao je novinarima "Dobro je, dobro", a tako je i prihvatio ovu određenu meru tužilaštva.

Javnost u Nišu je pomalo zgrožena ovim incidentom kome je veruje se kumovao alkohol, a pogotovu nakon snimka koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Bjelogrlić možda dobije kaznu ili do tri ili do pet godina zatvora, zavisno od stepena povrede koju je naneo.

- Postoji nasilničko ponašanje prve i druge kategorije. Prva kazna je do tri, a druga do pet godina zatvora. Stepen kvalifikacije zavisi od stepena povreda odnosno kako se kvalifikuje povreda nakon medicinskog pregleda. Znači, kazna može u oba slučaja da bude po nekoliko meseci, ali maksimalno ili tri ili pet godina - rečeno je u Palati pravde u Nišu.

Nakon zadržavanja od dva dana, postoji mogućnost da se poznati glumac pusti na slobodu, ali postoji mogućnost i da mu se odredi do 30 dana pritvora kako ne bi uticao na neke eventualne neispitane svedoke.

Policija i Osnovno javno tužilaštvo iz koga nam je potvrđeno da mu je određeno 48 sati pritvora bi trebalo da pogleda još jedan snimak koji postoji iz hotela, a gde se bolje vidi kako Bjelogrlić prilazi i mučki udara Antonijevića.

U Osnovnom javnom tužilaštvu kažu da sledi ispitivanje svedoka koji su prisustvovali u tom napadu, ali nije poznato zašto nije pozvana glumica Katarina Radivojević koja je navodno sedela za Bjelogrlićevim stolom.

- Osumnjičeno lice se tereti za krivično delo nasilničko ponašanje - rekao nam je zamenik portparola Vladimir Stanojević.

Zbog ovog incidenta odmah je sazvana vanredna sednica Saveta festivala koja je zaključila da je to pojedinačni slučaj i da neće uticati na održavanje festivala.

- To se dogodilo na marginama festivala i to sa organizacijom nema nikakve veze. Video sam snimak, ali ne znam šta bih rekao o tom privatnom sukobu. Veomna mi je žao što se to dogodilo, ali to je nemoguće kontrolisati - rekao je Srđan Savić, direktor organizatora Niškog kulturnog centra.

Glumci filma "Nečista krv - greh predaka" su se dogovorili da ne daju zasebne izjave ovim povodom, a glumica Radivojević nije samo odbila da keže nešto o ovom incidentu kome je prisustvovala već je odmahnula rukom, potvrdivši svoj stav i "pobegla" s konferencije za novinare.

- Lični odnosi ne mogu da budu iznad smisla festivala. Uvek ima nesuglasica i svako bi trebalo da bude svestan konsekvenci. Ono što je važno je da festival sačuva dostojanstvo koje se ovde tradicionalno neguje - rekao je Svetislav Bule Goncić, član žirija na festivalu.

Autor: M.M.